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Daniellou
Un poulpe se prend pour un alien
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2932
Karma: 6076
Dans une petite barque un jeune homme se débat avec un poulpe qui s'est agrippé à son visage

Contribution le : 26/07 17:54:16
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MYRRZINN
Re: Un poulpe se prend pour un alien
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3802
Karma: 6014
Il faut toujours bien secouer pour décoller le poulpe !

Contribution le : 26/07 18:48:44
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Loom-
Re: Un poulpe se prend pour un alien
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11247
Karma: 4803
L'amour bisous bisous.

Contribution le : 26/07 19:59:42
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Chrys77
Re: Un poulpe se prend pour un alien
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5012
Karma: 3504
Citation :

@MYRRZINN a écrit:
Il faut toujours bien secouer pour décoller le poulpe !


C'est pourquoi il ne faut pas le remonter car le poulpe il reste au fond...

Contribution le : 26/07 23:41:27
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Koreus
Re: Un poulpe se prend pour un alien
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77827
Karma: 39455
Dans le meme genre
https://www.koreus.com/video/pecheur-vs-pieuvre.html

Contribution le : 27/07 10:42:00
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