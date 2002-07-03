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Daniellou Un poulpe se prend pour un alien 2 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2932 Karma: 6076 Dans une petite barque un jeune homme se débat avec un poulpe qui s'est agrippé à son visage

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 26/07 17:54:16

Chrys77 Re: Un poulpe se prend pour un alien 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5012 Karma: 3504

@MYRRZINN a écrit:

Il faut toujours bien secouer pour décoller le poulpe !



C'est pourquoi il ne faut pas le remonter car le poulpe il reste au fond... Citation :C'est pourquoi il ne faut pas le remonter car le poulpe il reste au fond...

Contribution le : 26/07 23:41:27