|Daniellou
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Un poulpe se prend pour un alien
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Dans une petite barque un jeune homme se débat avec un poulpe qui s'est agrippé à son visage
Contribution le : 26/07 17:54:16
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|MYRRZINN
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Il faut toujours bien secouer pour décoller le poulpe !
Contribution le : 26/07 18:48:44
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|Loom-
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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L'amour bisous bisous.
Contribution le : 26/07 19:59:42
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Citation :
C'est pourquoi il ne faut pas le remonter car le poulpe il reste au fond...
Contribution le : 26/07 23:41:27
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|Koreus
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0 #5
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Membre Premium
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https://www.koreus.com/video/pecheur-vs-pieuvre.html
Contribution le : 27/07 10:42:00
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