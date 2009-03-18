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Daniellou
Une digue se brise et inonde la route attenante
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2905
Karma: 6055

Contribution le : 26/07 18:00:45
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alfosynchro
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21232
Karma: 8842
Il me semble que ce sont des images déjà vues suite au tsunami aux Japon il y a quelques années...

Contribution le : 26/07 18:14:32
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vivaberthaga
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3912
Karma: 3901
Sûrement DJP dans cette video d'une heure que je n'ai pas regardée. 😉

Contribution le : 26/07 19:25:36
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Fabiolo
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
Oui c'est fou de voir ressortir encore les mêmes vidéos 15 ans après.

Contribution le : 26/07 21:41:32
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FefefeuJejejeu
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
Post(s): 2111
Karma: 1325
Avec un titre erroné puisque la digue ne s'est pas brisée, l'eau est passée par dessus.

Contribution le : 26/07 21:58:32
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vivaberthaga
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3912
Karma: 3901
@FefefeuJejejeu A priori en relisant les infos d'époque, il y aurait eu une brèche dans la digue en aval (ou en amont du tsunami...). Mais effectivement pas sur la video du dessus.

Contribution le : 26/07 23:36:50
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Chrys77
Re: Une digue se brise et inonde la route attenante
 0  #7
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Karma: 3504
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Il me semble que ce sont des images déjà vues suite au tsunami aux Japon il y a quelques années...



Très exactement le 11 mars 2011

Contribution le : 26/07 23:37:51
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