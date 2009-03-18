|Daniellou
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Une digue se brise et inonde la route attenante
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 26/07 18:00:45
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Il me semble que ce sont des images déjà vues suite au tsunami aux Japon il y a quelques années...
Contribution le : 26/07 18:14:32
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|vivaberthaga
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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Sûrement DJP dans cette video d'une heure que je n'ai pas regardée.
Contribution le : 26/07 19:25:36
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|Fabiolo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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Oui c'est fou de voir ressortir encore les mêmes vidéos 15 ans après.
Contribution le : 26/07 21:41:32
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|FefefeuJejejeu
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Avec un titre erroné puisque la digue ne s'est pas brisée, l'eau est passée par dessus.
Contribution le : 26/07 21:58:32
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|vivaberthaga
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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@FefefeuJejejeu A priori en relisant les infos d'époque, il y aurait eu une brèche dans la digue en aval (ou en amont du tsunami...). Mais effectivement pas sur la video du dessus.
Contribution le : 26/07 23:36:50
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|Chrys77
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0 #7
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Citation :
Très exactement le 11 mars 2011
Contribution le : 26/07 23:37:51
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