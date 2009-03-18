Une digue se brise et inonde la route attenante



Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3912 Karma: 3901

@FefefeuJejejeu A priori en relisant les infos d'époque, il y aurait eu une brèche dans la digue en aval (ou en amont du tsunami...). Mais effectivement pas sur la video du dessus.

Contribution le : 26/07 23:36:50