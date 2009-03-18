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Daniellou
Fabriquer une robe en live sur scène
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : 26/07 18:09:00
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Interfector
Re: Fabriquer une robe en live sur scène
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Karma: 2367
djp
https://www.koreus.com/video/robe-peinture.html

Globalement je trouve ca bien d'alimenter en video, d'avoir fait l'effort de mettre des titre qui donne de l'info, mais le fait que tu flood de video sans aucun contexte fait que tu postes des video vieille de 15 ans (remi gaillard), et plein de truc djp.
Et le manque d'info reduit grandement l'interet de la plupart des videos a mon sens. Que ce soit celle ci, la riviere qui deborde (parce que non, la digue n'a pas rompue, c'est l'eau qui monte), on n'est pas en train de regarder les video sur tiktok.
My2cents

Contribution le : 26/07 18:19:19
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Daniellou
Re: Fabriquer une robe en live sur scène
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 6030
D'accord @Interfector : message bien reçu

Contribution le : 26/07 18:54:14
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Chrys77
Re: Fabriquer une robe en live sur scène
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 4987
Karma: 3497
En tout cas, je n'avais pas remarqué que ça la faisait marcher vachement plus vite cette robe !

Contribution le : 26/07 23:51:21
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