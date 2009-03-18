Fabriquer une robe en live sur scène



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2268 Karma: 2367



https://www.koreus.com/video/robe-peinture.html



Globalement je trouve ca bien d'alimenter en video, d'avoir fait l'effort de mettre des titre qui donne de l'info, mais le fait que tu flood de video sans aucun contexte fait que tu postes des video vieille de 15 ans (remi gaillard), et plein de truc djp.

Et le manque d'info reduit grandement l'interet de la plupart des videos a mon sens. Que ce soit celle ci, la riviere qui deborde (parce que non, la digue n'a pas rompue, c'est l'eau qui monte), on n'est pas en train de regarder les video sur tiktok.

My2cents djpGlobalement je trouve ca bien d'alimenter en video, d'avoir fait l'effort de mettre des titre qui donne de l'info, mais le fait que tu flood de video sans aucun contexte fait que tu postes des video vieille de 15 ans (remi gaillard), et plein de truc djp.Et le manque d'info reduit grandement l'interet de la plupart des videos a mon sens. Que ce soit celle ci, la riviere qui deborde (parce que non, la digue n'a pas rompue, c'est l'eau qui monte), on n'est pas en train de regarder les video sur tiktok.My2cents

Contribution le : 26/07 18:19:19