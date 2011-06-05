Petite série de fails en parkour



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21238 Karma: 8846

Je suis tombé une fois sur la tête il y a très longtemps. Je ne me suis pas abîmé de cervicales, mais je me rappelle toujours la douleur que j'ai eu au crâne pendant un bon moment. Du coup, quand je vois des vidéos comme celle-là, j'ai mal pour eux...

Contribution le : 26/07 21:27:38