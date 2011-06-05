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Lantiponner
Petite série de fails en parkour
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 813
Karma: 664

https://www.reddit.com/comments/1p1exli

Y en a quand même un ou deux qui ont du faire bien mal, mais la vidéo finit quand même sur une note positive.^^

Contribution le : 26/07 21:01:14
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alfosynchro
Re: Petite série de fails en parkour
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21238
Karma: 8846
Je suis tombé une fois sur la tête il y a très longtemps. Je ne me suis pas abîmé de cervicales, mais je me rappelle toujours la douleur que j'ai eu au crâne pendant un bon moment. Du coup, quand je vois des vidéos comme celle-là, j'ai mal pour eux...

Contribution le : 26/07 21:27:38
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blahmeuh
Re: Petite série de fails en parkour
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2232
Karma: 560
Comme je le disais il y a quelques jours : tout est dans la mèche de cheveux

Contribution le : 26/07 23:26:06
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