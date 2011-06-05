|Lantiponner
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Petite série de fails en parkour
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1p1exli
Y en a quand même un ou deux qui ont du faire bien mal, mais la vidéo finit quand même sur une note positive.^^
Contribution le : 26/07 21:01:14
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je suis tombé une fois sur la tête il y a très longtemps. Je ne me suis pas abîmé de cervicales, mais je me rappelle toujours la douleur que j'ai eu au crâne pendant un bon moment. Du coup, quand je vois des vidéos comme celle-là, j'ai mal pour eux...
Contribution le : 26/07 21:27:38
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|blahmeuh
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Comme je le disais il y a quelques jours : tout est dans la mèche de cheveux
Contribution le : 26/07 23:26:06
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