Evolution de la sécurité en voiture entre 1959 et 2009



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2271 Karma: 2367



@alfosynchro a écrit:

Je me suis toujours demandé combien ça coûte pour faire de tels tests... et combien de voitures il faut fracasser pour mesurer tout ce qu'ils mesurent...



A priori pour obtenir la norme EuroNCAP, il faut fournir 4 exemplaires de la voiture.

https://www.automobile-magazine.fr/insolite/article/52183-pour-son-premier-crash-test-officiel-ferrari-va-t-il-sacrifier-2-millions-deuros-de-voitures



A noter, chose que je ne savais pas, que ces tests ne sont pas obligatoires et se font sur la base du volontariat. Ainsi l'article que je cite, rappelle que Ferrari n'avait jusqu'a present jamais fait homologuer ses voitures. Et ca doit etre le cas de bien d'autres voitures de luxes...



Apres, les constructeurs font en plus des tests en interne (ils vont pas arriver pour l'homologation sans savoir où ils vont et sans avoir testé eux meme...) et je suppose qu'il peut y avoir d'autres tests de faisables suivant ce qu'on veut demontrer.



De base les 4 voitures, outre pour des tests non destructeurs, je suppose que c'est pour tester les chocs sur chaque coté de la voiture.



Apres pour le cout, quand c'est des voitures de série classique (pas sport/luxe), et que tu comptes en vendre des milliers, dizaines de milliers, ou des millions, c'est dérisoire par rapport a ce que t'apporte le fait d'avoir la norme.

Difficile d'imagine une voiture très largement vendue sans avoir la case "sécurité" de cochée de nos jours. Citation :A priori pour obtenir la norme EuroNCAP, il faut fournir 4 exemplaires de la voiture.A noter, chose que je ne savais pas, que ces tests ne sont pas obligatoires et se font sur la base du volontariat. Ainsi l'article que je cite, rappelle que Ferrari n'avait jusqu'a present jamais fait homologuer ses voitures. Et ca doit etre le cas de bien d'autres voitures de luxes...Apres, les constructeurs font en plus des tests en interne (ils vont pas arriver pour l'homologation sans savoir où ils vont et sans avoir testé eux meme...) et je suppose qu'il peut y avoir d'autres tests de faisables suivant ce qu'on veut demontrer.De base les 4 voitures, outre pour des tests non destructeurs, je suppose que c'est pour tester les chocs sur chaque coté de la voiture.Apres pour le cout, quand c'est des voitures de série classique (pas sport/luxe), et que tu comptes en vendre des milliers, dizaines de milliers, ou des millions, c'est dérisoire par rapport a ce que t'apporte le fait d'avoir la norme.Difficile d'imagine une voiture très largement vendue sans avoir la case "sécurité" de cochée de nos jours.

Contribution le : 26/07 22:03:03