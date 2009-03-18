Boycotter la réponse IA de Google



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41658 Karma: 21416





Pour celles et ceux qui sont agacés par cette nouveauté et qui veulent continuer d'utiliser ce moteur de recherche, voici un article du site les numériques vous expliquant comment contourner simplement cette génération automatique.

https://www.lesnumeriques.com/intelligence-artificielle/desactivez-les-reponses-ia-de-google-en-une-minute-sur-chrome-firefox-et-safari-n259612.html



Grosso merdo:

Sur Chrome

- Paramètres > Moteur de recherche > Gérer les moteurs de recherche > Ajouter

- Créer un nouveau navigateur avec "



Sur Firefox

- Paramètres > Recherche > Ajouter un moteur de recherche

- Créer un nouveau navigateur avec comme url "



Sur Safari

SOIT: "

SOIT: l'extension udm14 for Safari : https://apps.apple.com/fr/app/udm14-for-safari/id6520379591



Ce sont des options temporaires dans l'attente d'une solution officielle proposée par Google. Une autre solution serait de changer de moteur de recherche, mais c'est parfois difficile de changer des habitudes. Pour les utilisateurs du moteur de recherche Google, vous avez dû voir apparaître des réponses générées par IA (Gemini) s'afficher AVANT les réponses normales. Google n'offre pas d'options pour désactiver ce système d' "Aperçu IA".Pour celles et ceux qui sont agacés par cette nouveauté et qui veulent continuer d'utiliser ce moteur de recherche, voici un article du site les numériques vous expliquant comment contourner simplement cette génération automatique.Grosso merdo:- Paramètres > Moteur de recherche > Gérer les moteurs de recherche > Ajouter- Créer un nouveau navigateur avec " https://google.com" et "{google:baseURL}/search?udm=14&q=%s" en paramètres- Paramètres > Recherche > Ajouter un moteur de recherche- Créer un nouveau navigateur avec comme url " https://www.google.com/search?udm=14&q=%s" SOIT: " https://www.google.com/?udm=14" en onglet favori et vous utilisez cet onglet comme lien vers googleSOIT: l'extensionCe sont des options temporaires dans l'attente d'une solution officielle proposée par Google. Une autre solution serait de changer de moteur de recherche, mais c'est parfois difficile de changer des habitudes.

Contribution le : 27/07 09:20:15