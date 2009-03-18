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Wiliwilliam
Boycotter la réponse IA de Google
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Pour les utilisateurs du moteur de recherche Google, vous avez dû voir apparaître des réponses générées par IA (Gemini) s'afficher AVANT les réponses normales. Google n'offre pas d'options pour désactiver ce système d' "Aperçu IA".

Pour celles et ceux qui sont agacés par cette nouveauté et qui veulent continuer d'utiliser ce moteur de recherche, voici un article du site les numériques vous expliquant comment contourner simplement cette génération automatique.
https://www.lesnumeriques.com/intelligence-artificielle/desactivez-les-reponses-ia-de-google-en-une-minute-sur-chrome-firefox-et-safari-n259612.html

Grosso merdo:
Sur Chrome
- Paramètres > Moteur de recherche > Gérer les moteurs de recherche > Ajouter
- Créer un nouveau navigateur avec "https://google.com" et "{google:baseURL}/search?udm=14&q=%s" en paramètres

Sur Firefox
- Paramètres > Recherche > Ajouter un moteur de recherche
- Créer un nouveau navigateur avec  comme url "https://www.google.com/search?udm=14&q=%s"

Sur Safari
SOIT: "https://www.google.com/?udm=14" en onglet favori et vous utilisez cet onglet comme lien vers google
SOIT: l'extension udm14 for Safari : https://apps.apple.com/fr/app/udm14-for-safari/id6520379591

Ce sont des options temporaires dans l'attente d'une solution officielle proposée par Google. Une autre solution serait de changer de moteur de recherche, mais c'est parfois difficile de changer des habitudes.

Contribution le : 27/07 09:20:15
_________________
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Chrys77
Re: Boycotter la réponse IA de Google
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5021
Karma: 3507
Merci de l'info.

Contribution le : 27/07 15:08:13
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