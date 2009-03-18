La chaîne Sokratique



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41659 Karma: 21420

J'ai envie de tester un jeu basé sur la "méthode" socratique.

Chaque membre doit répondre à la question précédente, puis poser une nouvelle question qui remet en cause sa propre réponse .



Exemple:

Joueur 1

- Une soirée réussie est une soirée où tout le monde s'amuse.

• Comment savoir ce qui amuse réellement tous les invités ?



Joueur 2

- On peut leur demander à l'avance ce qu'ils aiment faire.

• Si chacun propose une activité différente, comment choisir ?



Joueur 3

- On peut choisir l'activité qui plaît au plus grand nombre.

• Est-ce juste pour les personnes qui n'aiment pas cette activité ?



.... etc



Règles :

- Ne pas répondre à son propre questionnement

- Au bout de 4 jours sans réponses, un joueur peut proposer une conclusion (résumé + son interprétation s'il le souhaite)

- Pas de boucle qui fait tourner en rond les questions.

- Pas de questions multiples et éviter le plus possible les questions à choix.



Je commence:

- On passe parfois plus de temps à choisir un film qu'à le regarder.

• pourquoi est-il parfois si difficile de choisir un film ?

Contribution le : 27/07 12:18:39