|Wiliwilliam
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La chaîne Sokratique
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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J'ai envie de tester un jeu basé sur la "méthode" socratique.
Chaque membre doit répondre à la question précédente, puis poser une nouvelle question qui remet en cause sa propre réponse.
Exemple:
Joueur 1
- Une soirée réussie est une soirée où tout le monde s'amuse.
• Comment savoir ce qui amuse réellement tous les invités ?
Joueur 2
- On peut leur demander à l'avance ce qu'ils aiment faire.
• Si chacun propose une activité différente, comment choisir ?
Joueur 3
- On peut choisir l'activité qui plaît au plus grand nombre.
• Est-ce juste pour les personnes qui n'aiment pas cette activité ?
.... etc
Règles :
- Ne pas répondre à son propre questionnement
- Au bout de 4 jours sans réponses, un joueur peut proposer une conclusion (résumé + son interprétation s'il le souhaite)
- Pas de boucle qui fait tourner en rond les questions.
- Pas de questions multiples et éviter le plus possible les questions à choix.
Je commence:
- On passe parfois plus de temps à choisir un film qu'à le regarder.
• pourquoi est-il parfois si difficile de choisir un film ?
Contribution le : 27/07 12:18:39
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
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- la sélection dans laquelle faire son choix est merdique.
• Y a-t-il un scénariste moins pire que les autres ?
Contribution le : 27/07 12:42:43
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blahmeuh nie toute responsabilité quant à ce qui est écrit juste au-dessus !
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|Baba-Yaga
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0 #3
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Je poste trop
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Je crois que je suis nulle pour ce genre de jeu ou d'expérience, (je crois pas, j'en suis sûre). Mais j'essaie, on verra bien.
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- Selon les goûts de chacun, il y a forcément un scénariste qui plaît.
• Comment trouver le bon scénario ?
Contribution le : 27/07 13:58:49
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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- Il y a plusieurs sites qui permettent de se faire un idée du film.
• Peut-on vraiment faire confiance aux résumés des films ?
Contribution le : 27/07 15:15:45
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|Daniellou
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0 #5
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Membre Premium
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- Le résumé d'un film se doit d'être factuel et objectif
• Une œuvre d'art peut-elle être objectivée?
Contribution le : 27/07 22:07:53
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Un jour, j'irais vivre en Théorie
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|Lantiponner
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0 #6
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Membre Premium
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- L'objectivité n'existe pas, c'est un paradoxe conceptuel insoluble, car tout acte de réflexion et de communication ne saurait se détacher d'un être individué pensant et communiquant, et donc du référentiel spécifique dans lequel il pense et s'exprime.
• La méthode empirique n'est-elle pas la seule valable pour savoir si l'on apprécie un film ?
Contribution le : 27/07 23:06:25
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|Baba-Yaga
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0 #7
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Je poste trop
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Tu pouvais t'arrêter à insoluble
- L'étude empirique collecte les résultats d'observation et d'expérience des spectateurs.
• Les expériences des autres peuvent-elles influencer mon appréciation ?
Contribution le : 28/07 11:05:39
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|Wiliwilliam
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0 #8
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Membre Premium
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- Oui bien sûr, on peut vivre des expériences à travers les autres.
• Ne s'agirait-il pas d'interpréter l'expérience de l'autre à travers le prisme de notre propre vécu ?
Contribution le : 28/07 11:39:43
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|Lantiponner
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0 #9
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- Nous interprétons nécessairement par le prisme de notre propre vécu, mais l'expérience de l'autre peut modifier ce prisme.
• Ces modifications sont-elles inconscientes ou choisies ?
Contribution le : 28/07 13:36:22
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|Daniellou
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0 #10
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- Ces modifications ne sont ni inconscientes ni choisies, elles ne sont que la suite logique d'une chaîne de causalité : donc elles seraient plutôt subies
• Alors... Le libre arbitre existe-t-il ?
Contribution le : 28/07 14:06:03
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Un jour, j'irais vivre en Théorie
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|Baba-Yaga
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0 #11
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- Le libre arbitre est ce qui fait de nous des êtres humains, tandis que les créatures subissent leur instinct.
• L'Homme n'a donc pas d'instinct ?
OMG je viens de faire un bond dans le passé en Terminale L
Contribution le : 29/07 11:18:26
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|Lantiponner
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0 #12
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Membre Premium
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- L'homme a largement atténué son instinct en vivant dans un environnement artificialisé, mais ne l'a pas totalement perdu.
• La question du libre arbitre dépassant l'instinct peut-elle être pensée en-dehors de l'existence d'une déité ?
Contribution le : 30/07 00:21:53
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|Nyark_Nyark
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0 #13
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Je masterise !
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- Elle ne peut-elle être pensée qu'en-dehors de l'existence d'une déité car elle est aux antipodes d'une dépendance à une quelconque volonté divine.
• Dans quel but l'homme a-t-il décidé de créer Dieu ?
Contribution le : 30/07 10:28:01
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|Baba-Yaga
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0 #14
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Citation :
@Lantiponner Il me semble que tu ne remets pas en cause ta propre réponse (instinct, environnement, tout ça).
Contribution le : 30/07 10:28:38
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|Lantiponner
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0 #15
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@Baba-Yaga
En effet, j'ai commis une erreur. Mea culpa.
Contribution le : 30/07 23:11:52
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|Baba-Yaga
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0 #16
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- L'homme a créé Dieu pour donner un sens à son existence.
• L'être humain a-t-il besoin d'avoir un sens pour exister ?
Je vous rappelle que tout ça est parti de l'envie de choisir un film
Contribution le : 31/07 10:37:03
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|Lantiponner
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0 #17
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- Pour se sentir exister, généralement oui, pour être vivant, non.
• Que signifie vraiment "être vivant" ?
Contribution le : 31/07 11:42:03
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|Chrys77
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0 #18
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- Etre vivant est un enchainement de phénomènes biologiques pouvant amener à la conscience de soi.
• Mais dans ce cas, la conscience de soi ne serait elle que la simple conséquence de phénomènes biologiques ?
Contribution le : 02/08 11:46:59
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