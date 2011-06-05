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Bricci
Spectaculaire décollage du Beriev Be-200
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
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https://instagram.com/p/DbGke1xuCZZ


Le spectaculaire décollage du Beriev Be-200, un avion amphibie russe d'environ 40 tonnes, a été filmé.

Conçu principalement pour la lutte contre les incendies de forêt, le Be-200 est capable d'embarquer jusqu'à 12 000 litres d'eau en seulement 14 secondes, tout en glissant à la surface d'un plan d'eau.

Grâce à sa coque en forme de bateau, cet appareil peut décoller aussi bien depuis une piste classique que directement depuis un lac ou la mer, ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour les interventions aériennes contre les feux de végétation.

Contribution le : 27/07 16:13:19
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FMJ65
Re: Spectaculaire décollage du Beriev Be-200
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17986
Karma: 7633
Il a un son de tondeuse à gazon ....

Contribution le : 27/07 16:29:41
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alfosynchro
Re: Spectaculaire décollage du Beriev Be-200
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
Je ne fais que 120 kg, et je n'arrive pas à voler... 😞

Contribution le : 27/07 16:49:07
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Nyark_Nyark
Re: Spectaculaire décollage du Beriev Be-200
 2  #4
Je masterise !
Inscrit: 29/01/2015 14:41
Post(s): 2972
Karma: 1882
Vous pensez que Poutine va bien vouloir nous le prêter ?

Contribution le : 27/07 16:57:10
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MYRRZINN
Re: Spectaculaire décollage du Beriev Be-200
 1  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3802
Karma: 6015
@Nyark_Nyark
Ben, c'est pas con comme proposition vu qu'il ne l'utilise même pas pour éteindre les incendies de ses raffineries.

Contribution le : 27/07 17:07:10
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