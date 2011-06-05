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Le spectaculaire décollage du Beriev Be-200, un avion amphibie russe d'environ 40 tonnes, a été filmé.



Conçu principalement pour la lutte contre les incendies de forêt, le Be-200 est capable d'embarquer jusqu'à 12 000 litres d'eau en seulement 14 secondes, tout en glissant à la surface d'un plan d'eau.



Grâce à sa coque en forme de bateau, cet appareil peut décoller aussi bien depuis une piste classique que directement depuis un lac ou la mer, ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour les interventions aériennes contre les feux de végétation. Le spectaculaire décollage du Beriev Be-200, un avion amphibie russe d'environ 40 tonnes, a été filmé.Conçu principalement pour la lutte contre les incendies de forêt, le Be-200 est capable d'embarquer jusqu'à 12 000 litres d'eau en seulement 14 secondes, tout en glissant à la surface d'un plan d'eau.Grâce à sa coque en forme de bateau, cet appareil peut décoller aussi bien depuis une piste classique que directement depuis un lac ou la mer, ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour les interventions aériennes contre les feux de végétation.

Contribution le : 27/07 16:13:19