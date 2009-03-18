|Bricci
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Sauvetage d'un bébé hérisson
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 27/07 16:27:12
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|Kilroy1
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2 #2
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Membre Premium
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@Bricci D'accord avec toi, ils sont adorables
Contribution le : 27/07 16:38:26
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|Bricci
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1 #3
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Je masterise !
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@Kilroy1 C'est chouki hein ?
Contribution le : 27/07 16:48:14
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et l'autre qui dit (hors champ) : "j'voudrais bien l'emmener à Paris"...
Contribution le : 27/07 16:52:13
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|Bricci
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0 #5
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Je masterise !
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@alfosynchro J'avais même pas fait gaffe...quel abruti !
Contribution le : 27/07 16:57:07
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|MYRRZINN
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4 #6
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Je masterise !
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@Bricci
Malheureusement, c'était pas un bébé abeille. J'aurais pris l'essaim.
Contribution le : 27/07 16:59:02
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|Kilroy1
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1 #7
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Membre Premium
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@MYRRZINN C'est bô
Contribution le : 27/07 17:04:35
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|blahmeuh
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0 #8
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Je masterise !
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Pour rouler à scooter (ou en moto c'est pareil), c'est important d'être bien protégé/e avec un casque.
et pis avec autant de piquants, il faut faire attention aux risques de crevaison
Contribution le : 27/07 17:13:52
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|Chrys77
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0 #9
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J'aime glander ici
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Citation :
Exact, avant le hérisson c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je parle de la tenue pas d'autre chose faire du 2 roues dans cette tenue, aie aie aie !
Contribution le : 27/07 17:55:24
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|FefefeuJejejeu
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1 #10
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@blahmeuh Ses airbags ne sont pas homologués ?
Contribution le : 27/07 23:38:38
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|blahmeuh
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0 #11
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@FefefeuJejejeu non c'est pas le problème. il lui manque juste un dispositif rétro-réfléchissant pour être parfaitement protégée (ça ne saurait être pour être bien vue, hein)
Contribution le : 27/07 23:45:51
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