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Bricci
Sauvetage d'un bébé hérisson
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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https://instagram.com/p/DaIPoCMKmGb

Contribution le : 27/07 16:27:12
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Kilroy1
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31293
@Bricci D'accord avec toi, ils sont adorables 😂

Contribution le : 27/07 16:38:26
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Bricci
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11494
@Kilroy1 C'est chouki hein ? 😉

Contribution le : 27/07 16:48:14
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alfosynchro
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
Et l'autre qui dit (hors champ) : "j'voudrais bien l'emmener à Paris"...

Contribution le : 27/07 16:52:13
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Bricci
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11494
@alfosynchro J'avais même pas fait gaffe...quel abruti !

Contribution le : 27/07 16:57:07
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MYRRZINN
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 4  #6
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3802
Karma: 6015
@Bricci
Malheureusement, c'était pas un bébé abeille. J'aurais pris l'essaim.

Contribution le : 27/07 16:59:02
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Kilroy1
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 1  #7
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293
@MYRRZINN C'est bô 😉

Contribution le : 27/07 17:04:35
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blahmeuh
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Pour rouler à scooter (ou en moto c'est pareil), c'est important d'être bien protégé/e avec un casque.

et pis avec autant de piquants, il faut faire attention aux risques de crevaison

Contribution le : 27/07 17:13:52
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Chrys77
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 0  #9
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5017
Karma: 3506
Citation :

@blahmeuh a écrit:
Pour rouler à scooter (ou en moto c'est pareil), c'est important d'être bien protégé/e avec un casque.

et pis avec autant de piquants, il faut faire attention aux risques de crevaison


Exact, avant le hérisson c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je parle de la tenue pas d'autre chose 🙂 faire du 2 roues dans cette tenue, aie aie aie !

Contribution le : 27/07 17:55:24
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FefefeuJejejeu
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 1  #10
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2016 21:26
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Karma: 1325
@blahmeuh Ses airbags ne sont pas homologués ? 🧐

Contribution le : 27/07 23:38:38
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blahmeuh
Re: Sauvetage d'un bébé hérisson
 0  #11
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2233
Karma: 560
@FefefeuJejejeu non c'est pas le problème. il lui manque juste un dispositif rétro-réfléchissant pour être parfaitement protégée (ça ne saurait être pour être bien vue, hein)

Contribution le : 27/07 23:45:51
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