Sauvetage d'un bébé hérisson



J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5017 Karma: 3506



@blahmeuh a écrit:

Pour rouler à scooter (ou en moto c'est pareil), c'est important d'être bien protégé/e avec un casque.



et pis avec autant de piquants, il faut faire attention aux risques de crevaison



Exact, avant le hérisson c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je parle de la tenue pas d'autre chose faire du 2 roues dans cette tenue, aie aie aie ! Citation :Exact, avant le hérisson c'est ce qui m'a sauté aux yeux, je parle de la tenue pas d'autre chosefaire du 2 roues dans cette tenue, aie aie aie !

Contribution le : 27/07 17:55:24