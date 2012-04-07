Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière
|Bricci
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Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière
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3 #1
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Je masterise !
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Et pisse à côté
Contribution le : 27/07 17:18:12
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|Wiliwilliam
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1 #2
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Membre Premium
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Il a pas l'air bien ce pauvre chat. C'est possible qu'il revienne de chez le vétérinaire et qu'il est encore stone après la prise d'un médicament.
Au passage, le couvercle de la litière n'est pas le bon.
Contribution le : 27/07 17:46:48
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