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Bricci
Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11506

https://instagram.com/p/DbEvz8MxUtn
Et pisse à côté

Contribution le : 27/07 17:18:12
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Wiliwilliam
Re: Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41660
Karma: 21422
Il a pas l'air bien ce pauvre chat. C'est possible qu'il revienne de chez le vétérinaire et qu'il est encore stone après la prise d'un médicament.

Au passage, le couvercle de la litière n'est pas le bon.

Contribution le : 27/07 17:46:48
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