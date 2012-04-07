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Bricci Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3311 Karma: 11506

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Et pisse à côté Et pisse à côté

Contribution le : 27/07 17:18:12

Wiliwilliam Re: Un chat n'a pas bien compris le concept d'une litière 1 #2

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41660 Karma: 21422 Il a pas l'air bien ce pauvre chat. C'est possible qu'il revienne de chez le vétérinaire et qu'il est encore stone après la prise d'un médicament.



Au passage, le couvercle de la litière n'est pas le bon.

Contribution le : 27/07 17:46:48