Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Super endroit pour suivre le Tour de France
 7  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11494

https://instagram.com/p/DbQ_Ktgs2hA

Les cabinets bien sûr !

Contribution le : 27/07 17:23:04
Signaler

MYRRZINN
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3802
Karma: 6015
En plus, au passage des coureurs, c'est l'endroit idéal pour klaxonner du cul pour les encourager.

Contribution le : 27/07 17:32:49
Signaler

Chrys77
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 3  #3
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5017
Karma: 3506
@MYRRZINN
L'endroit idéal pour suivre les échappés... 🙂

Contribution le : 27/07 17:59:37
Signaler

Kilroy1
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293
Pas facile de faire correspondre l'envie avec le passage !

Contribution le : 27/07 18:59:54
Signaler

alfosynchro
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 0  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21246
Karma: 8847
Ça fait chier !

Contribution le : 27/07 19:28:54
Signaler

Gog077
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 1  #6
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
Aux chiottes le tour !

Contribution le : 28/07 10:18:23
Signaler

Mamethis
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 1  #7
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 723
Karma: 1251
Pour les contrôles anti-dopage !

Contribution le : 28/07 10:23:37
Signaler

Crazy-13
Re: Super endroit pour suivre le Tour de France
 0  #8
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87608
Karma: 10079
Faut juste pas avoir envie de chier à se moment là.

Contribution le : 26/08 22:27:48
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.