Homard de compète !



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3805 Karma: 6016

C'est un homard canadien (vu sa couleur). Le record est un homard pêché en Nouvelle-Ecosse (Canada) en 1977, qui mesurait 1.06 mètres et pesait 20,14 kg pour un âge probable de plus de 50 ans. Au delà, le poids de leur carapace les empêchent de muer correctement et les plus gros succombent de maladies.

Contribution le : 27/07 17:59:51