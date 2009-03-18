|Bricci
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Homard de compète !
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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https://instagram.com/p/DbPduCauije
De fort beau gabarit !
Contribution le : 27/07 17:25:22
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|Chrys77
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0 #2
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Un homard Caterpillar !
Contribution le : 27/07 17:57:24
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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C'est un homard canadien (vu sa couleur). Le record est un homard pêché en Nouvelle-Ecosse (Canada) en 1977, qui mesurait 1.06 mètres et pesait 20,14 kg pour un âge probable de plus de 50 ans. Au delà, le poids de leur carapace les empêchent de muer correctement et les plus gros succombent de maladies.
Contribution le : 27/07 17:59:51
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|Kilroy1
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0 #4
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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J'avais un client portugais qui avec sa femme chinoise ne mangeaient que ça pour Noël ou le nouvel an mais ils ne mangeaient que ça. Tous les ans j'avais droit à la photo de la bête, c'était impressionnant !
Contribution le : 27/07 18:57:03
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|alfosynchro
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1 #5
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je serais curieux de connaître la pression possible dans chaque pince !
Contribution le : 27/07 19:31:33
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