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Bricci
Homard de compète !
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11511

https://instagram.com/p/DbPduCauije

De fort beau gabarit !

Contribution le : 27/07 17:25:22
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Chrys77
Re: Homard de compète !
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5032
Karma: 3517
Un homard Caterpillar !

Contribution le : 27/07 17:57:24
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MYRRZINN
Re: Homard de compète !
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3805
Karma: 6016
C'est un homard canadien (vu sa couleur). Le record est un homard pêché en Nouvelle-Ecosse (Canada) en 1977, qui mesurait 1.06 mètres et pesait 20,14 kg pour un âge probable de plus de 50 ans. Au delà, le poids de leur carapace les empêchent de muer correctement et les plus gros succombent de maladies.

Contribution le : 27/07 17:59:51
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Kilroy1
Re: Homard de compète !
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
Karma: 31199
J'avais un client portugais qui avec sa femme chinoise ne mangeaient que ça pour Noël ou le nouvel an mais ils ne mangeaient que ça. Tous les ans j'avais droit à la photo de la bête, c'était impressionnant !

Contribution le : 27/07 18:57:03
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alfosynchro
Re: Homard de compète !
 1  #5
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
Je serais curieux de connaître la pression possible dans chaque pince !

Contribution le : 27/07 19:31:33
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