Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 41662 Karma: 21422

Tentative de meurtre? On ne le voit pas mais un des mecs complètement bourrés d'en face s'est fait pousser sur la route juste devant la voiture. Sa tête s'est littéralement retrouvé devant la roue du véhicule. C'est pour cela que la voiture pile.



Des sauvages intenables. Je ne comprends pas que ces endroits sensibles du tour ne soient pas plus encadrés. C'est le même bin's tous les ans.

Contribution le : 27/07 17:50:35