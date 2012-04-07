|Bricci
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Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
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2 #1
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Je masterise !
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Et c'est le drame...
Contribution le : 27/07 17:36:18
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|Wiliwilliam
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3 #2
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Tentative de meurtre? On ne le voit pas mais un des mecs complètement bourrés d'en face s'est fait pousser sur la route juste devant la voiture. Sa tête s'est littéralement retrouvé devant la roue du véhicule. C'est pour cela que la voiture pile.
Des sauvages intenables. Je ne comprends pas que ces endroits sensibles du tour ne soient pas plus encadrés. C'est le même bin's tous les ans.
Contribution le : 27/07 17:50:35
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|Lantiponner
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1 #3
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@Wiliwilliam
On est d'accord, mais perso ce que je comprends encore moins, c'est pourquoi les gens se comportent de manière aussi stupide. Ça ne demande aucun effort ou intellectuel de se dire qu'on peut rester à une saine distance, pour la sécurité de tout le monde et aussi le confort des coureurs.
Contribution le : 27/07 22:25:19
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|Gog077
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0 #4
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Je masterise !
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En fait les courses cyclistes c'est les rassemblements de cassos blancs ?
Contribution le : 28/07 10:15:22
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|Wiliwilliam
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1 #5
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@Gog077 Des cassos, je sais pas. Mais des alcooliques... je dis pas non. A chaque fois que j'ai assisté à un rassemblement du TdF, tout le monde était imbibé comme des boudoirs.
Contribution le : 28/07 11:48:59
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