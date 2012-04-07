Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11511

https://instagram.com/p/DbMAnFxtXfd

Et c'est le drame...

Contribution le : 27/07 17:36:18
Signaler

Wiliwilliam
Re: Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
 3  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41662
Karma: 21422
Tentative de meurtre? On ne le voit pas mais un des mecs complètement bourrés d'en face s'est fait pousser sur la route juste devant la voiture. Sa tête s'est littéralement retrouvé devant la roue du véhicule. C'est pour cela que la voiture pile.

Des sauvages intenables. Je ne comprends pas que ces endroits sensibles du tour ne soient pas plus encadrés. C'est le même bin's tous les ans.

Contribution le : 27/07 17:50:35
Signaler

Lantiponner
Re: Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 821
Karma: 680
@Wiliwilliam
On est d'accord, mais perso ce que je comprends encore moins, c'est pourquoi les gens se comportent de manière aussi stupide. Ça ne demande aucun effort ou intellectuel de se dire qu'on peut rester à une saine distance, pour la sécurité de tout le monde et aussi le confort des coureurs.

Contribution le : 27/07 22:25:19
Signaler

Gog077
Re: Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
En fait les courses cyclistes c'est les rassemblements de cassos blancs ?

Contribution le : 28/07 10:15:22
Signaler

Wiliwilliam
Re: Freinage trop brusque d'une voiture devant un vélo
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41662
Karma: 21422
@Gog077 Des cassos, je sais pas. Mais des alcooliques... je dis pas non. A chaque fois que j'ai assisté à un rassemblement du TdF, tout le monde était imbibé comme des boudoirs.

Contribution le : 28/07 11:48:59
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.