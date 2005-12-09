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Bricci
Soirée de ouf ! "The place to be !"
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 11511

https://instagram.com/p/DaXgCYBOp8a

Contribution le : 27/07 17:40:54
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Chrys77
Re: Soirée de ouf ! "The place to be !"
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5034
Karma: 3522
Au moins ça chante bien !

Contribution le : 27/07 18:08:42
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MYRRZINN
Re: Soirée de ouf ! "The place to be !"
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3805
Karma: 6016
La chorégraphie du papy, elle est pas terrible.

Contribution le : 27/07 18:31:38
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Lantiponner
Re: Soirée de ouf ! "The place to be !"
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 821
Karma: 680
Le zoom/dézoom de l'enfer à la fin ! xD

Contribution le : 27/07 22:22:04
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Interfector
Re: Soirée de ouf ! "The place to be !"
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2279
Karma: 2371
@Lantiponner Ca aurait été suspicieux sans ca, c'etait trop bien filmé jusque là au regard du reste ^^

Contribution le : 27/07 23:23:44
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Crazy-13
Re: Soirée de ouf ! "The place to be !"
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10084
en vrai, j'ai rien fait de mieux pendant mes congés d'été qui arrivent à leur fin ce week-end... 😒

Contribution le : 26/08 22:25:34
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