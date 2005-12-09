|Kilroy1
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Ecrire en ombre
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5 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1v731x9
Ecriture inversée
Contribution le : 27/07 18:50:00
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Classe !
Contribution le : 27/07 19:32:44
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Très classe ! (me pique pas mes expressions teuplay ! )
Contribution le : 27/07 21:06:39
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Une écriture qui a du caractère !
Contribution le : 27/07 23:29:05
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|ale37mar
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
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Ce qui est étonnant, c'est que le cerveau complète et perçoit même les lignes qui n'existent pas.
Contribution le : 28/07 07:40:39
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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@ale37mar Comme le C du Logo des magasins Carrefour
Contribution le : 26/08 22:05:52
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