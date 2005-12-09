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Kilroy1 Ecrire en ombre 5 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22498 Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v731x9

Ecriture inversée Ecriture inversée

Contribution le : 27/07 18:50:00

alfosynchro Re: Ecrire en ombre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21251 Karma: 8849 Classe !

Contribution le : 27/07 19:32:44

FMJ65 Re: Ecrire en ombre 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17988 Karma: 7634 ) Très classe ! (me pique pas mes expressions teuplay !

Contribution le : 27/07 21:06:39

Chrys77 Re: Ecrire en ombre 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5034 Karma: 3522 Une écriture qui a du caractère !

Contribution le : 27/07 23:29:05

ale37mar Re: Ecrire en ombre 0 #5

Je suis accro Inscrit: 21/11/2011 10:24 Post(s): 687 Karma: 888 Ce qui est étonnant, c'est que le cerveau complète et perçoit même les lignes qui n'existent pas.

Contribution le : 28/07 07:40:39

Crazy-13 Re: Ecrire en ombre 0 #6

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87633 Karma: 10084 ale37mar Comme le C du Logo des magasins Carrefour



Comme le C du Logo des magasins Carrefour

Contribution le : 26/08 22:05:52