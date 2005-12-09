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Kilroy1
Ecrire en ombre
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v731x9
Ecriture inversée

Contribution le : 27/07 18:50:00
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alfosynchro
Re: Ecrire en ombre
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
Classe !

Contribution le : 27/07 19:32:44
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FMJ65
Re: Ecrire en ombre
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17988
Karma: 7634
Très classe ! (me pique pas mes expressions teuplay ! 😝)

Contribution le : 27/07 21:06:39
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Chrys77
Re: Ecrire en ombre
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5034
Karma: 3522
Une écriture qui a du caractère !

Contribution le : 27/07 23:29:05
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ale37mar
Re: Ecrire en ombre
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 21/11/2011 10:24
Post(s): 687
Karma: 888
Ce qui est étonnant, c'est que le cerveau complète et perçoit même les lignes qui n'existent pas.

Contribution le : 28/07 07:40:39
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Crazy-13
Re: Ecrire en ombre
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10084
@ale37mar Comme le C du Logo des magasins Carrefour


Contribution le : 26/08 22:05:52
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