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Kilroy1
Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293

https://www.reddit.com/comments/1v5u0zl
Rien de mieux qu'un poulet ou une poule dirigé à la main

Contribution le : 27/07 19:05:13
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Interfector
Re: Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2274
Karma: 2370
Bah en realité, mettre des poules avec les plus gros animaux (et un peu partout en fait, ca marcherait tres bien dans les vergers aussi par ex), ca permet oui, c'est magique, de reduire le nombre d'insecte genant.
Mais dans notre monde, le modele c'est d'inventer un -icide pour les problemes qui n'en sont pas.

Contribution le : 27/07 20:11:01
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FMJ65
Re: Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17986
Karma: 7633
Elle se régale ! En plus les taons sont bien gorgés de sang !!! Miam !

Contribution le : 27/07 21:07:53
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