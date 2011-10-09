Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins
|Kilroy1
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Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins
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4 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1v5u0zl
Rien de mieux qu'un poulet ou une poule dirigé à la main
Contribution le : 27/07 19:05:13
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|Interfector
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Bah en realité, mettre des poules avec les plus gros animaux (et un peu partout en fait, ca marcherait tres bien dans les vergers aussi par ex), ca permet oui, c'est magique, de reduire le nombre d'insecte genant.
Mais dans notre monde, le modele c'est d'inventer un -icide pour les problemes qui n'en sont pas.
Contribution le : 27/07 20:11:01
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|FMJ65
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Elle se régale ! En plus les taons sont bien gorgés de sang !!! Miam !
Contribution le : 27/07 21:07:53
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