Nouvel invention anti mouches naturelle pour bovins



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2274 Karma: 2370

Bah en realité, mettre des poules avec les plus gros animaux (et un peu partout en fait, ca marcherait tres bien dans les vergers aussi par ex), ca permet oui, c'est magique, de reduire le nombre d'insecte genant.

Mais dans notre monde, le modele c'est d'inventer un -icide pour les problemes qui n'en sont pas.

Contribution le : 27/07 20:11:01