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Kilroy1
L'odyssée au ciné 4DX
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v8568h
Cinéma dynamique pour un film qui en vaut le coup

Contribution le : 27/07 19:17:19
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Mamethis
Re: L'odyssée au ciné 4DX
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/11/2004 10:54
Post(s): 723
Karma: 1251
Faut pas avoir pris des pop-corn !

Contribution le : 28/07 10:21:44
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FMJ65
Re: L'odyssée au ciné 4DX
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17988
Karma: 7634
Ni le verre de coca sans le couvercle et la paille !

Contribution le : 28/07 18:18:19
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Crazy-13
Re: L'odyssée au ciné 4DX
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10084
justement j'étais en train de me dire que je me ferais bien un film en 4DX, il n'y en a pas des les villes proches de chez moi, donc faudrait déjà que je fasse un peu de route, mais si ça bouge vraiment autant, je signe, quitte à y aller seul parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre le prix fort pour un film, déjà que mes potes si ils peuvent éviter de payer le supplément 3D ou Ice proposé au Mega CGR, alors faire de la route, pour payer je ne sais combien pour du 4DX, je pense que je vais devoir négocier un moment.

Contribution le : 26/08 21:33:27
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