L'odyssée au ciné 4DX



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87633 Karma: 10084

justement j'étais en train de me dire que je me ferais bien un film en 4DX, il n'y en a pas des les villes proches de chez moi, donc faudrait déjà que je fasse un peu de route, mais si ça bouge vraiment autant, je signe, quitte à y aller seul parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre le prix fort pour un film, déjà que mes potes si ils peuvent éviter de payer le supplément 3D ou Ice proposé au Mega CGR, alors faire de la route, pour payer je ne sais combien pour du 4DX, je pense que je vais devoir négocier un moment.

Contribution le : 26/08 21:33:27