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Kilroy1 Magie visuelle de la chimie 1 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22494 Karma: 31293

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Ce scientifique combine divers éléments chimiques et réactions pour générer des effets visuels fascinants qui se matérialisent à partir d'une simple goutte d'eau. Ce scientifique combine divers éléments chimiques et réactions pour générer des effets visuels fascinants qui se matérialisent à partir d'une simple goutte d'eau.

Contribution le : 27/07 19:21:41

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