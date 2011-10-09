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Kilroy1
Magie visuelle de la chimie
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22494
Karma: 31293

https://www.reddit.com/comments/1v86lxp

Ce scientifique combine divers éléments chimiques et réactions pour générer des effets visuels fascinants qui se matérialisent à partir d'une simple goutte d'eau.

Contribution le : 27/07 19:21:41
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Interfector
Re: Magie visuelle de la chimie
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 2274
Karma: 2370
djp https://www.koreus.com/video/reaction-chimie-goutte-eau.html

Contribution le : 27/07 20:07:16
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