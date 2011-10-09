|Kilroy1
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Magie visuelle de la chimie
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1v86lxp
Ce scientifique combine divers éléments chimiques et réactions pour générer des effets visuels fascinants qui se matérialisent à partir d'une simple goutte d'eau.
Contribution le : 27/07 19:21:41
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|Interfector
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Contribution le : 27/07 20:07:16
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