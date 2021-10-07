Une presse hydraulique et des enclumes

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HYDRAULIC PRESS VS ANVILS OF DIFFERENT COUNTRIES



Je trouve cette vidéo étrangement intéressante et satisfaisante.



Test de la résistance de la surface des enclumes avec un clou :

Test dans une presse d'une puissance de 100T :

Tentative de destruction dans une presse d'une puissance de 500T : HYDRAULIC PRESS VS ANVILS OF DIFFERENT COUNTRIESJe trouve cette vidéo étrangement intéressante et satisfaisante.Test de la résistance de la surface des enclumes avec un clou : 0:52 Test dans une presse d'une puissance de 100T : 3:34 Tentative de destruction dans une presse d'une puissance de 500T : 7:19 (La chinoise ayant cassé avant, ils ne la remettent pas)

Contribution le : 28/07 00:08:52