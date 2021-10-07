|Lantiponner
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Une presse hydraulique et des enclumes
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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HYDRAULIC PRESS VS ANVILS OF DIFFERENT COUNTRIES
Je trouve cette vidéo étrangement intéressante et satisfaisante.
Test de la résistance de la surface des enclumes avec un clou : 0:52.
Test dans une presse d'une puissance de 100T : 3:34
Tentative de destruction dans une presse d'une puissance de 500T : 7:19 (La chinoise ayant cassé avant, ils ne la remettent pas)
Contribution le : 28/07 00:08:52
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|blahmeuh
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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les fameuses enclumes wish
Contribution le : 28/07 00:35:41
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