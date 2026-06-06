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Lantiponner Bassin d'accès sous-marin d'une plateforme pétrolière par gros temps 3 #1

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Pour celles et ceux qui ne se rendraient pas compte de la force de l'eau, elle remonte d'environ 4m en 2 secondes. Autant dire qu'il est déconseillé de rester là-dedans.^^





moonpool mer tempête Pour celles et ceux qui ne se rendraient pas compte de la force de l'eau, elle remonte d'environ 4m en 2 secondes. Autant dire qu'il est déconseillé de rester là-dedans.^^moonpool mer tempête

Contribution le : 28/07 00:13:05