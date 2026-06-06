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Lantiponner
Bassin d'accès sous-marin d'une plateforme pétrolière par gros temps
 3  #1
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Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 821
Karma: 680

https://www.reddit.com/comments/1v7fcq9

Pour celles et ceux qui ne se rendraient pas compte de la force de l'eau, elle remonte d'environ 4m en 2 secondes. Autant dire qu'il est déconseillé de rester là-dedans.^^


moonpool mer tempête

Contribution le : 28/07 00:13:05
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