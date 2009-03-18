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Bricci
Bon réflexe de cycliste pour ne pas blesser son collègue
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11500

https://instagram.com/p/DbG_6h8Kl7j

Contribution le : 28/07 09:24:46
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Chrys77
Re: Bon réflexe de cycliste pour ne pas blesser son collègue
 0  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5032
Karma: 3514
Certes, mais c'est aussi pour éviter de tomber aussi.

Contribution le : 28/07 09:46:47
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FMJ65
Re: Bon réflexe de cycliste pour ne pas blesser son collègue
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17988
Karma: 7633
Ca doit piquer sévère une glissage sur le bitume à cette allure ......

Contribution le : 28/07 10:21:41
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