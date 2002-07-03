Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
|Bricci
|
Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
|
5 #1
|
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11511
|
Et se prend évidemment une énorme taule !
https://instagram.com/p/DbNQSBjJVw6
Contribution le : 28/07 11:11:14
|Signaler
|Loom-
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11252
Karma: 4806
|
L'hésitation c'est mort.
Contribution le : 28/07 12:36:57
|Signaler
|Mancuso
|
0 #3
|
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
|
Dès la prise d'élan, c'était plié.
Contribution le : 28/07 13:40:35
|Signaler
|alfosynchro
|
3 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
|
Allo, mofieur le dentifte ?!
Contribution le : 28/07 15:01:45
|Signaler
|Koreus
|
0 #5
|
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77832
Karma: 39455
|
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/dave-saut-canal.html
Contribution le : 29/07 16:28:29
|Signaler
Le sujet est verrouillé