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Bricci
Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11511
Et se prend évidemment une énorme taule !


https://instagram.com/p/DbNQSBjJVw6

Contribution le : 28/07 11:11:14
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Loom-
Re: Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11252
Karma: 4806
L'hésitation c'est mort.

Contribution le : 28/07 12:36:57
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Mancuso
Re: Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
 0  #3
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
Dès la prise d'élan, c'était plié.

Contribution le : 28/07 13:40:35
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alfosynchro
Re: Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
 3  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
Allo, mofieur le dentifte ?!

Contribution le : 28/07 15:01:45
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Koreus
Re: Un saut que personne ne sentait sauf...celui qui saute !
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77832
Karma: 39455
La vidéo est déjà passée *pouf*
https://www.koreus.com/video/dave-saut-canal.html

Contribution le : 29/07 16:28:29
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