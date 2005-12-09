Fan de cosplayer nerveux pour la photo



Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 11252 Karma: 4807

Je sais même plus , se sont des paupières opéré ou non ?



Je sais qu'il y avait/ a une mode dans les pays asiatiques où il y avait/a des opérations d'agrandissement des paupières pour paraître plus occidental ou pour ressembler aux personnages de manga.



Du coups elle l'a fait elle ?

Contribution le : 28/07 19:57:56