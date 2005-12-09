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Kilroy1
Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 5  #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1v85m93
C'est peut-être la femme de sa vie, qui sait !

Contribution le : 28/07 13:00:42
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Wiliwilliam
Re: Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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https://www.instagram.com/tianxinxiaotu523/

Apparemment elle est ULTRA connue en Chine et est réputée de savoir mettre à l'aise ses fans timides.

Contribution le : 28/07 16:49:08
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Kilroy1
Re: Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 1  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31199
@Wiliwilliam Tu m'étonne, vu comme elle l'enmainte😂

Contribution le : 28/07 17:21:09
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Loom-
Re: Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je sais même plus , se sont des paupières opéré ou non ?

Je sais qu'il y avait/ a une mode dans les pays asiatiques où il y avait/a des opérations d'agrandissement des paupières pour paraître plus occidental ou pour ressembler aux personnages de manga.

Du coups elle l'a fait elle ?

Contribution le : 28/07 19:57:56
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domi13180
Re: Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 5536
Sur reddit, quelqu'un donne un renseignement pour avoir des infos sur elle :

For those who are interested, you can search for her using the keyword "兔娘".
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la chercher en utilisant le mot-clé "兔娘".

Bonne chance 😃

Contribution le : 30/07 22:20:21
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Crazy-13
Re: Fan de cosplayer nerveux pour la photo
 0  #6
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10086
c'est quoi cette réaction de sa part à la fin?

Contribution le : 28/08 02:51:26
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