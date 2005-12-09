|Kilroy1
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Fan de cosplayer nerveux pour la photo
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5 #1
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https://www.reddit.com/comments/1v85m93
C'est peut-être la femme de sa vie, qui sait !
Contribution le : 28/07 13:00:42
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|Wiliwilliam
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0 #2
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https://www.instagram.com/tianxinxiaotu523/
Apparemment elle est ULTRA connue en Chine et est réputée de savoir mettre à l'aise ses fans timides.
Contribution le : 28/07 16:49:08
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|Kilroy1
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1 #3
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Membre Premium
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@Wiliwilliam Tu m'étonne, vu comme elle l'enmainte
Contribution le : 28/07 17:21:09
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|Loom-
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Je sais même plus , se sont des paupières opéré ou non ?
Je sais qu'il y avait/ a une mode dans les pays asiatiques où il y avait/a des opérations d'agrandissement des paupières pour paraître plus occidental ou pour ressembler aux personnages de manga.
Du coups elle l'a fait elle ?
Contribution le : 28/07 19:57:56
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|domi13180
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0 #5
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Je masterise !
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Sur reddit, quelqu'un donne un renseignement pour avoir des infos sur elle :
For those who are interested, you can search for her using the keyword "兔娘".
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la chercher en utilisant le mot-clé "兔娘".
Bonne chance
Contribution le : 30/07 22:20:21
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|Crazy-13
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0 #6
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Je poste trop
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c'est quoi cette réaction de sa part à la fin?
Contribution le : 28/08 02:51:26
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