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Kilroy1
Un poisson chauve souris à lèvres rouges
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v8fscf

Contribution le : 28/07 15:30:01
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alfosynchro
Re: Un poisson chauve souris à lèvres rouges
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8849
A mon avis, @blahmeuh va dénoncer une génération IA... 🙂

Contribution le : 28/07 15:59:16
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blahmeuh
Re: Un poisson chauve souris à lèvres rouges
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2235
Karma: 561
@alfosynchro ah ah je l'attendais celle-là.
et en fait, ya une page wiki sur le sujet.
Cela ne justifie pas mais ça donne un peu de crédit.

reste que le codec de compression vidéo est vraiment dégueu (pour rester poli)

Contribution le : 28/07 16:04:22
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alfosynchro
Re: Un poisson chauve souris à lèvres rouges
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
@blahmeuh
Oui, enfin une IA peut générer des sosies de Macron, ce n'est pas parce que l'original existe que la copie a aussi du crédit.

Contribution le : 28/07 16:25:42
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