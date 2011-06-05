|Kilroy1
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Un poisson chauve souris à lèvres rouges
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 28/07 15:30:01
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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A mon avis, @blahmeuh va dénoncer une génération IA...
Contribution le : 28/07 15:59:16
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|blahmeuh
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@alfosynchro ah ah je l'attendais celle-là.
et en fait, ya une page wiki sur le sujet.
Cela ne justifie pas mais ça donne un peu de crédit.
reste que le codec de compression vidéo est vraiment dégueu (pour rester poli)
Contribution le : 28/07 16:04:22
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|alfosynchro
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1 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@blahmeuh
Oui, enfin une IA peut générer des sosies de Macron, ce n'est pas parce que l'original existe que la copie a aussi du crédit.
Contribution le : 28/07 16:25:42
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