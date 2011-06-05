Un poisson chauve souris à lèvres rouges



Je masterise ! Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 2235 Karma: 561

alfosynchro ah ah je l'attendais celle-là.

et en fait, ya une

Cela ne justifie pas mais ça donne un peu de crédit.



reste que le codec de compression vidéo est vraiment dégueu (pour rester poli) ah ah je l'attendais celle-là.et en fait, ya une page wiki sur le sujet.Cela ne justifie pas mais ça donne un peu de crédit.reste que le codec de compression vidéo est vraiment dégueu (pour rester poli)

Contribution le : 28/07 16:04:22