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Daniellou
Un chinois en robe rose très fort au chifoumi
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2970
Karma: 6166
Pierre feuille ciseau
Papier cailloux ciseaux

Contribution le : 28/07 15:35:11
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Crazy-13
Re: Un chinois en robe rose très fort au chifoumi
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87645
Karma: 10087
il est mentaliste où juste super rapide de la main?

Contribution le : 28/08 02:49:48
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lsdYoYo
Re: Un chinois en robe rose très fort au chifoumi
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2976
Karma: 1906
@Crazy-13 Juste super rapide (évidemment... mentaliste, tsss !).

A 0:29 il commence par une feuille avant de passer à la pierre.

Contribution le : 28/08 09:02:53
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