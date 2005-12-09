|Daniellou
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Un chinois en robe rose très fort au chifoumi
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6 #1
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Membre Premium
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Pierre feuille ciseau
Papier cailloux ciseaux
Contribution le : 28/07 15:35:11
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|Crazy-13
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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il est mentaliste où juste super rapide de la main?
Contribution le : 28/08 02:49:48
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|lsdYoYo
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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@Crazy-13 Juste super rapide (évidemment... mentaliste, tsss !).
A 0:29 il commence par une feuille avant de passer à la pierre.
Contribution le : 28/08 09:02:53
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