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Daniellou Un chinois en robe rose très fort au chifoumi 6 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 2970 Karma: 6166 Pierre feuille ciseau

Papier cailloux ciseaux

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 28/07 15:35:11

lsdYoYo Re: Un chinois en robe rose très fort au chifoumi 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2976 Karma: 1906 @Crazy-13 Juste super rapide (évidemment... mentaliste, tsss !).



A 0:29 il commence par une feuille avant de passer à la pierre.

Contribution le : 28/08 09:02:53