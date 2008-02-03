|Kilroy1
|
Nourriture des cantines US
|
5 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
Karma: 31197
|
https://www.reddit.com/comments/1v8ypt8
Et on se moque des cantines françaises !
Contribution le : 28/07 16:49:48
|Signaler
|Wiliwilliam
|
3 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41660
Karma: 21421
|
Beuuh j'ai failli avoir la gerbe.
Citation :
À juste titre ! C'est pas parce qu'un autre pays ne réglemente rien que l'on doit revoir à la baisse nos exigences envers ceux qui nourrissent nos enfants.
Contribution le : 28/07 16:52:22
|Signaler
|JackVance
|
1 #3
|
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1196
Karma: 1184
|
Contribution le : 28/07 16:54:31
|Signaler
|Gog077
|
0 #4
|
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
|
Quand on veut mieux, on se compare pas aux plus mauvais. Même si c'est horrible ce qui est montré, il reste quand même une belle marge de progression dans les écoles françaises. Après en France ça dépend vachement de la politique locale. Il y en a qui ont la chance de manger très bien.
Contribution le : 28/07 17:05:31
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3805
Karma: 6016
|
Il paraît que les rations de combat des militaires américains, valent aussi un détour culinaire (beuâââârrk !).
Contribution le : 28/07 18:35:27
|Signaler
|Loom-
|
1 #6
|
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11248
Karma: 4804
|
C'est directement du gaspillage en somme .
Contribution le : 28/07 20:14:25
|Signaler
|vivaberthaga
|
0 #7
|
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3913
Karma: 3901
|
C'est texaco qui fournit?
Contribution le : 28/07 22:39:51
|Signaler