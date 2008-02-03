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Kilroy1
Nourriture des cantines US
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
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https://www.reddit.com/comments/1v8ypt8
Et on se moque des cantines françaises !

Contribution le : 28/07 16:49:48
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Wiliwilliam
Re: Nourriture des cantines US
 3  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41660
Karma: 21421
Beuuh j'ai failli avoir la gerbe.

Citation :

@Kilroy1 a écrit:
Et on se moque des cantines françaises !


À juste titre ! C'est pas parce qu'un autre pays ne réglemente rien que l'on doit revoir à la baisse nos exigences envers ceux qui nourrissent nos enfants. 😁

Contribution le : 28/07 16:52:22
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JackVance
Re: Nourriture des cantines US
 1  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1196
Karma: 1184

Contribution le : 28/07 16:54:31
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Gog077
Re: Nourriture des cantines US
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
Quand on veut mieux, on se compare pas aux plus mauvais. Même si c'est horrible ce qui est montré, il reste quand même une belle marge de progression dans les écoles françaises. Après en France ça dépend vachement de la politique locale. Il y en a qui ont la chance de manger très bien.

Contribution le : 28/07 17:05:31
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MYRRZINN
Re: Nourriture des cantines US
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3805
Karma: 6016
Il paraît que les rations de combat des militaires américains, valent aussi un détour culinaire (beuâââârrk !).

Contribution le : 28/07 18:35:27
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Loom-
Re: Nourriture des cantines US
 1  #6
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11248
Karma: 4804
C'est directement du gaspillage en somme .

Contribution le : 28/07 20:14:25
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vivaberthaga
Re: Nourriture des cantines US
 0  #7
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3913
Karma: 3901
C'est texaco qui fournit?

Contribution le : 28/07 22:39:51
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