Nourriture des cantines US



Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2797 Karma: 1567

Quand on veut mieux, on se compare pas aux plus mauvais. Même si c'est horrible ce qui est montré, il reste quand même une belle marge de progression dans les écoles françaises. Après en France ça dépend vachement de la politique locale. Il y en a qui ont la chance de manger très bien.

Contribution le : 28/07 17:05:31