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Kilroy1 Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22498 Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v8a6s1

Contribution le : 28/07 16:58:04

MYRRZINN Re: Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3805 Karma: 6016 Manque quand même un peu de vie dans la plue : ça aurait été plus réaliste si elle ne tombait pas qu'à la verticale. Le facteur "vent" a été oublié.

Contribution le : 28/07 18:44:30