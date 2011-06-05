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Kilroy1
Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22498
Karma: 31199

https://www.reddit.com/comments/1v8a6s1

Contribution le : 28/07 16:58:04
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Gog077
Re: Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
perso j'aurait peint une gouttière !

Contribution le : 28/07 17:01:09
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MYRRZINN
Re: Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3805
Karma: 6016
Manque quand même un peu de vie dans la plue : ça aurait été plus réaliste si elle ne tombait pas qu'à la verticale. Le facteur "vent" a été oublié.

Contribution le : 28/07 18:44:30
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alfosynchro
Re: Ajouter une ambiance pluvieuse à un tableau
 1  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21251
Karma: 8849
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Peinture par temps de pluie

Contribution le : 28/07 18:49:26
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