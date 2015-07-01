|domi13180
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Faire tourner 4 bières
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6 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 28/07 21:46:57
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|FanfanLaTulipe
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1 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Et il aurait pu se les prendre en pleine g...
Bravo.
Contribution le : 28/07 22:53:01
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|Gog077
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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C'est quoi ces tonnes de gobelets en plastique au sol ? C'est grave dégueu...
Contribution le : 29/07 02:03:33
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|domi13180
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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@Gog077 Il a peut-être fait des essais avec des gobelets avant de casser du verre.
Contribution le : 29/07 18:49:22
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