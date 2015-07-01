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domi13180
Faire tourner 4 bières
 6  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2025
Karma: 5536

https://www.reddit.com/comments/1v6dnmu

Contribution le : 28/07 21:46:57
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FanfanLaTulipe
Re: Faire tourner 4 bières
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 689
Karma: 390
Et il aurait pu se les prendre en pleine g...

Bravo.

Contribution le : 28/07 22:53:01
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Gog077
Re: Faire tourner 4 bières
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
C'est quoi ces tonnes de gobelets en plastique au sol ? C'est grave dégueu...

Contribution le : 29/07 02:03:33
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domi13180
Re: Faire tourner 4 bières
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2025
Karma: 5536
@Gog077 Il a peut-être fait des essais avec des gobelets avant de casser du verre.

Contribution le : 29/07 18:49:22
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