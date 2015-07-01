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domi13180 Faire tourner 4 bières 6 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2025 Karma: 5536

https://www.reddit.com/comments/1v6dnmu

Contribution le : 28/07 21:46:57

FanfanLaTulipe Re: Faire tourner 4 bières 1 #2

Je suis accro Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 689 Karma: 390 Et il aurait pu se les prendre en pleine g...



Bravo.

Contribution le : 28/07 22:53:01

Gog077 Re: Faire tourner 4 bières 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2798 Karma: 1567 C'est quoi ces tonnes de gobelets en plastique au sol ? C'est grave dégueu...

Contribution le : 29/07 02:03:33

domi13180 Re: Faire tourner 4 bières 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2025 Karma: 5536 @Gog077 Il a peut-être fait des essais avec des gobelets avant de casser du verre.

Contribution le : 29/07 18:49:22