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domi13180 Payer avec son téléphone ? Pas sûr. 9 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2025 Karma: 5536

https://www.reddit.com/comments/1v84m3k

Contribution le : 28/07 21:52:51

Bricci Re: Payer avec son téléphone ? Pas sûr. 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 3311 Karma: 11511 @Koreus oui, ça ne devait pas coûter bien cher ! Bon couple de pinces en somme…

Contribution le : 29/07 21:11:42

Crazy-13 Re: Payer avec son téléphone ? Pas sûr. 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87633 Karma: 10086 Qui se balade avec un sachet de glaçon, et en plus parvient à les garder intact?

Contribution le : 28/08 02:41:27