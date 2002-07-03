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domi13180
Payer avec son téléphone ? Pas sûr.
 9  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2025
Karma: 5536

https://www.reddit.com/comments/1v84m3k

Contribution le : 28/07 21:52:51
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Koreus
Re: Payer avec son téléphone ? Pas sûr.
 1  #2
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77832
Karma: 39455
Le contenu des assiettes 🙂

Contribution le : 29/07 09:05:23
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Bricci
Re: Payer avec son téléphone ? Pas sûr.
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3311
Karma: 11511
@Koreus oui, ça ne devait pas coûter bien cher ! Bon couple de pinces en somme…

Contribution le : 29/07 21:11:42
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Crazy-13
Re: Payer avec son téléphone ? Pas sûr.
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10086
Qui se balade avec un sachet de glaçon, et en plus parvient à les garder intact?

Contribution le : 28/08 02:41:27
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