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Lantiponner
Un phoque échappe à un grand requin blanc
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 841
Karma: 704

https://www.reddit.com/comments/1v4c9w2

Un phoque utilise une technique a priori peu habituelle pour échapper à son prédateur : il reste derrière lui, près de sa queue, afin qu'il ne puisse pas l'attraper. Le phoque finit par réussir à s'échapper.

Contribution le : 28/07 23:39:19
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Gog077
Re: Un phoque échappe à un grand requin blanc
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
Une sorte de dog fight maritime

Contribution le : 29/07 02:07:43
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