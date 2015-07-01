Un phoque échappe à un grand requin blanc

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Un phoque utilise une technique a priori peu habituelle pour échapper à son prédateur : il reste derrière lui, près de sa queue, afin qu'il ne puisse pas l'attraper. Le phoque finit par réussir à s'échapper. Un phoque utilise une technique a priori peu habituelle pour échapper à son prédateur : il reste derrière lui, près de sa queue, afin qu'il ne puisse pas l'attraper. Le phoque finit par réussir à s'échapper.

Contribution le : 28/07 23:39:19