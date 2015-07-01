|Lantiponner
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Un phoque échappe à un grand requin blanc
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4 #1
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Un phoque utilise une technique a priori peu habituelle pour échapper à son prédateur : il reste derrière lui, près de sa queue, afin qu'il ne puisse pas l'attraper. Le phoque finit par réussir à s'échapper.
Contribution le : 28/07 23:39:19
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
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Une sorte de dog fight maritime
Contribution le : 29/07 02:07:43
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