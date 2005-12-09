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Lantiponner Rituel d'accouplement entre tortues 6 #1

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 821 Karma: 680

https://www.reddit.com/comments/1v4oayu



Une tortue mâle bat délicatement des pattes sur la tête d'une tortue femelle pour tenter de la séduire. Une tortue mâle bat délicatement des pattes sur la tête d'une tortue femelle pour tenter de la séduire.

Contribution le : 28/07 23:43:57

JackVance Re: Rituel d'accouplement entre tortues 0 #2

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1198 Karma: 1187

L'effet est plutôt peu convaincant On dirait qu'il essaie de faire un tour de magie pour la pécho...L'effet est plutôt peu convaincant

Contribution le : 29/07 16:58:23

Gog077 Re: Rituel d'accouplement entre tortues 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2797 Karma: 1567 Ne pas essayer sur votre femme, ça marche pas.

Contribution le : 29/07 17:08:00

Crazy-13 Re: Rituel d'accouplement entre tortues 0 #4

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87633 Karma: 10084 je pense qu'il vient de tenter de l'hypnotiser.

Contribution le : 28/08 02:39:27

lsdYoYo Re: Rituel d'accouplement entre tortues 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 2976 Karma: 1906 Roooohhh, la vidéo coupe bien trop tôt, juste avant le passage à l'action !

Contribution le : 28/08 09:07:51