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Lantiponner
Rituel d'accouplement entre tortues
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 821
Karma: 680

https://www.reddit.com/comments/1v4oayu

Une tortue mâle bat délicatement des pattes sur la tête d'une tortue femelle pour tenter de la séduire.

Contribution le : 28/07 23:43:57
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JackVance
Re: Rituel d'accouplement entre tortues
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1198
Karma: 1187
On dirait qu'il essaie de faire un tour de magie pour la pécho...
L'effet est plutôt peu convaincant 😁

Contribution le : 29/07 16:58:23
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Gog077
Re: Rituel d'accouplement entre tortues
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2797
Karma: 1567
Ne pas essayer sur votre femme, ça marche pas.

Contribution le : 29/07 17:08:00
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Crazy-13
Re: Rituel d'accouplement entre tortues
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 87633
Karma: 10084
je pense qu'il vient de tenter de l'hypnotiser.

Contribution le : 28/08 02:39:27
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lsdYoYo
Re: Rituel d'accouplement entre tortues
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
Post(s): 2976
Karma: 1906
Roooohhh, la vidéo coupe bien trop tôt, juste avant le passage à l'action !

Contribution le : 28/08 09:07:51
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