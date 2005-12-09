|Lantiponner
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Rituel d'accouplement entre tortues
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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https://www.reddit.com/comments/1v4oayu
Une tortue mâle bat délicatement des pattes sur la tête d'une tortue femelle pour tenter de la séduire.
Contribution le : 28/07 23:43:57
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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On dirait qu'il essaie de faire un tour de magie pour la pécho...
L'effet est plutôt peu convaincant
Contribution le : 29/07 16:58:23
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|Gog077
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ne pas essayer sur votre femme, ça marche pas.
Contribution le : 29/07 17:08:00
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|Crazy-13
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
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je pense qu'il vient de tenter de l'hypnotiser.
Contribution le : 28/08 02:39:27
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|lsdYoYo
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0 #5
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Je masterise !
Inscrit: 09/05/2014 15:01
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Roooohhh, la vidéo coupe bien trop tôt, juste avant le passage à l'action !
Contribution le : 28/08 09:07:51
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