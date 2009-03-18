Plonger au milieu d'un groupe d'orques

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@Gog077

De ce que je sais, il n'y a pas encore de certitude absolue, mais les spécialistes de ces cétacés évoquent leurs excellentes capacités de perception (vue et sonar), leur apprentissage culturel de la chasse qui leur permet de choisir les bonnes proies (un peu comme un enfant qui évite de manger n'importe quel fruit rouge qu'il voit dans la nature si ses parents ont bien fait leur boulot) et le peu d'intérêt que semble représenter l'humain pour leur besoin en nourriture (un peu comme si tu avais le choix entre un poulet fermier et un pigeon maigrelet, tu aurais tendance à choisir le poulet fermier car tu as plus de viande dessus et tu sais qu'il est plus qualitatif).

Contribution le : 30/07 01:21:23