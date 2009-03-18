|Lantiponner
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Plonger au milieu d'un groupe d'orques
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3 #1
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https://www.reddit.com/comments/1v4wi36
Bon à savoir : en milieu naturel, aucune attaque mortelle d'orque sur humain n'a été recensée depuis 1972. Quant aux attaques non mortelles, elles restent très rares et mal documentées.
Les orques sont des cétacés extrêmement intelligents et dotés de capacités de communication et de structures sociales complexes. Il semblerait que les orques comprennent que les humains ne sont pas des menaces pour elles, et elles semblent même curieuses voire joueuses avec les humains.
Contribution le : 28/07 23:56:55
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|Chrys77
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1 #2
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J'aime glander ici
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Que les orques soient intelligentes, c'est certain, mais les otaries ne représentent pas non plus un danger pour elles, ça ne les empêche pas de se faire bouffer...
Contribution le : 29/07 09:54:44
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|Lantiponner
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0 #3
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Ce sont leur nourriture naturelle. Pas nous.^^
Contribution le : 29/07 23:37:07
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|Gog077
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0 #4
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Je masterise !
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@Lantiponner comment ils savent qu'ils n'aiment pas si ils ont pas goûté ?
Contribution le : 30/07 01:08:06
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|Lantiponner
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0 #5
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@Gog077
De ce que je sais, il n'y a pas encore de certitude absolue, mais les spécialistes de ces cétacés évoquent leurs excellentes capacités de perception (vue et sonar), leur apprentissage culturel de la chasse qui leur permet de choisir les bonnes proies (un peu comme un enfant qui évite de manger n'importe quel fruit rouge qu'il voit dans la nature si ses parents ont bien fait leur boulot) et le peu d'intérêt que semble représenter l'humain pour leur besoin en nourriture (un peu comme si tu avais le choix entre un poulet fermier et un pigeon maigrelet, tu aurais tendance à choisir le poulet fermier car tu as plus de viande dessus et tu sais qu'il est plus qualitatif).
Contribution le : 30/07 01:21:23
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