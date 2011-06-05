|Kilroy1
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Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 29/07 14:08:14
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Sacré boulot !
Contribution le : 29/07 17:23:35
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Punaise le stress !
Contribution le : 29/07 21:09:26
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|FMJ65
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Toujours aussi impressionnant de voir à quel point il faut agiter le yoke durant cette phase de vol !!!!! C'est pas pour un débutant !!!!
Contribution le : 29/07 22:56:03
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|Mancuso
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0 #5
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Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
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Citation :
Petite minute, pour juger, faut connaitre. Et moi je connais pas. Si il faut, ce qu'on voit là, c'est peut être le plus mauvais des pilotes, celui dont tout le monde se moque dans les vestiaires.
Ou alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, et là, ouais, bravo ! Carrément !
Contribution le : 30/07 08:59:52
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