Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit



Je m'installe Inscrit: 29/10/2018 14:12 Post(s): 435 Karma: 296



@FMJ65 a écrit:

Toujours aussi impressionnant de voir à quel point il faut agiter le yoke durant cette phase de vol !!!!! C'est pas pour un débutant !!!!



Petite minute, pour juger, faut connaitre. Et moi je connais pas. Si il faut, ce qu'on voit là, c'est peut être le plus mauvais des pilotes, celui dont tout le monde se moque dans les vestiaires.



Ou alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, et là, ouais, bravo ! Carrément ! Citation :Petite minute, pour juger, faut connaitre. Et moi je connais pas. Si il faut, ce qu'on voit là, c'est peut être le plus mauvais des pilotes, celui dont tout le monde se moque dans les vestiaires.Ou alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, et là, ouais, bravo ! Carrément !

Contribution le : 30/07 08:59:52