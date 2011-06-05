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Kilroy1
Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22509
Karma: 31207

https://www.reddit.com/comments/1v9aoog

Contribution le : 29/07 14:08:14
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alfosynchro
Re: Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21264
Karma: 8854
Sacré boulot !

Contribution le : 29/07 17:23:35
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Bricci
Re: Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3316
Karma: 11529
Punaise le stress !

Contribution le : 29/07 21:09:26
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FMJ65
Re: Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17990
Karma: 7634
Toujours aussi impressionnant de voir à quel point il faut agiter le yoke durant cette phase de vol !!!!! C'est pas pour un débutant !!!!

Contribution le : 29/07 22:56:03
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Mancuso
Re: Remplissage d'un canadair espagnol vu du cockpit
 0  #5
Je m'installe
Inscrit: 29/10/2018 14:12
Post(s): 435
Karma: 296
Citation :

@FMJ65 a écrit:
Toujours aussi impressionnant de voir à quel point il faut agiter le yoke durant cette phase de vol  !!!!! C'est pas pour un débutant !!!!


Petite minute, pour juger, faut connaitre. Et moi je connais pas. Si il faut, ce qu'on voit là, c'est peut être le plus mauvais des pilotes, celui dont tout le monde se moque dans les vestiaires.

Ou alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, et là, ouais, bravo ! Carrément !

Contribution le : 30/07 08:59:52
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