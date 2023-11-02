Strangelove - The Depeche Mode Experience arrive en tournée française et à Paris à la Salle Pleyel

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Strangelove – The Depeche Mode Experience fait revivre la magie de Depeche Mode avec une tournée en France en Novembre !



Strangelove – The Depeche Mode Experience sera en concert à la Salle Pleyel le 14 novembre 2026 avant une tournée française. Un spectacle immersif qui reprend les plus grands classiques de Depeche Mode avec une fidélité et une intensité remarquables. Enjoy the Silence, Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Never Let Me Down Again ou encore Everything Counts rappellent combien le répertoire de Depeche Mode a marqué l'histoire de la musique moderne



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TEASER OFFICIEL | STRANGELOVE - THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Strangelove – The Depeche Mode Experience fait revivre la magie de Depeche Mode avec une tournée en France en Novembre !Strangelove – The Depeche Mode Experience sera en concert à la Salle Pleyel le 14 novembre 2026 avant une tournée française. Un spectacle immersif qui reprend les plus grands classiques de Depeche Mode avec une fidélité et une intensité remarquables. Enjoy the Silence, Personal Jesus, Just Can't Get Enough, Never Let Me Down Again ou encore Everything Counts rappellent combien le répertoire de Depeche Mode a marqué l'histoire de la musique modernetoutes les infos et le teaser :TEASER OFFICIEL | STRANGELOVE - THE DEPECHE MODE EXPERIENCE

Contribution le : 29/07 17:19:09