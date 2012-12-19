On a retrouvé Blanche-Neige

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Sur son lieu de travail, une femme brésilienne a trouvé au sol un bébé colibri très docile, seul, incapable de voler. Ne repérant aucun nid à proximité, elle l'a posé sur sa main et a commencé à se déplacer autour de son lieu de travail pour essayer de l'aider à retrouver son nid : la mère est alors arrivée et a nourri son petit toujours sur le doigt de la brésilienne. Après avoir fait un nid pour eux, le petit a commencé à apprendre à voler et elle ne les a jamais revus. Sur son lieu de travail, une femme brésilienne a trouvé au sol un bébé colibri très docile, seul, incapable de voler. Ne repérant aucun nid à proximité, elle l'a posé sur sa main et a commencé à se déplacer autour de son lieu de travail pour essayer de l'aider à retrouver son nid : la mère est alors arrivée et a nourri son petit toujours sur le doigt de la brésilienne. Après avoir fait un nid pour eux, le petit a commencé à apprendre à voler et elle ne les a jamais revus.

Contribution le : 30/07 01:10:19