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Lantiponner
On a retrouvé Blanche-Neige
 5  #1
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 848
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https://www.reddit.com/comments/1v02ljl

Sur son lieu de travail, une femme brésilienne a trouvé au sol un bébé colibri très docile, seul, incapable de voler. Ne repérant aucun nid à proximité, elle l'a posé sur sa main et a commencé à se déplacer autour de son lieu de travail pour essayer de l'aider à retrouver son nid : la mère est alors arrivée et a nourri son petit toujours sur le doigt de la brésilienne. Après avoir fait un nid pour eux, le petit a commencé à apprendre à voler et elle ne les a jamais revus.

Contribution le : 30/07 01:10:19
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Fabiolo
Re: On a retrouvé Blanche-Neige
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2208
Karma: 1267
Oué, c'est ingrat le Colibri, on ne le dira jamais assez.

Contribution le : 30/07 10:50:18
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