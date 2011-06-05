Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Le Daxophone
 4  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2977
Karma: 6178

Daxophone Demonstration


Playing daxophone


Singing wood, howling daxophone

Wikipedia : Le daxophone, inventé par Hans Reichel, est un instrument de musique expérimental, de la famille des idiophones. Il se compose d'une fine lame de bois fixée à l'une de ses extrémités par un bloc, parfois monté sur trépied, et muni d'un ou plusieurs microphones piézoélectriques. Il est habituellement joué à l'archet, mais peut également être pincé, à la manière d'une règle que l'on fait vibrer sur le bord d'une table. Les vibrations produites sont retransmises par le bloc de fixation et captées par le micro.

Un large éventail de timbres, proches de la voix humaine, peut être produit, selon la nature du bois, la forme de la lame, l’emplacement de l'excitation et du bloc de bois fretté, ou "dax", qui sert à moduler la hauteur de la note.

Contribution le : 30/07 08:09:31
Signaler

Lantiponner
Re: Le Daxophone
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 842
Karma: 705
Deuxième vidéo, image en bas à droite :


Le jouet cochon pour chien le plus drôle du monde 🤣🤣 #jouetpourchien #cochon #leplusdrole

Contribution le : 30/07 08:46:26
Signaler

MYRRZINN
Re: Le Daxophone
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3812
Karma: 6023
Conçu pour faire de la musique contemporaine de merde. Des bruits bizarres quoi...

Contribution le : 30/07 09:28:45
Signaler

alfosynchro
Re: Le Daxophone
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21261
Karma: 8854
Je préfère la deuxième vidéo. Ça paraît plus riche comme musique.

Contribution le : 30/07 09:38:08
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.