|Daniellou
|
Le Daxophone
|
4 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 2977
Karma: 6178
|
Daxophone Demonstration
Playing daxophone
Singing wood, howling daxophone
Wikipedia : Le daxophone, inventé par Hans Reichel, est un instrument de musique expérimental, de la famille des idiophones. Il se compose d'une fine lame de bois fixée à l'une de ses extrémités par un bloc, parfois monté sur trépied, et muni d'un ou plusieurs microphones piézoélectriques. Il est habituellement joué à l'archet, mais peut également être pincé, à la manière d'une règle que l'on fait vibrer sur le bord d'une table. Les vibrations produites sont retransmises par le bloc de fixation et captées par le micro.
Un large éventail de timbres, proches de la voix humaine, peut être produit, selon la nature du bois, la forme de la lame, l’emplacement de l'excitation et du bloc de bois fretté, ou "dax", qui sert à moduler la hauteur de la note.
Contribution le : 30/07 08:09:31
|Signaler
|Lantiponner
|
0 #2
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 842
Karma: 705
|
Deuxième vidéo, image en bas à droite :
Le jouet cochon pour chien le plus drôle du monde #jouetpourchien #cochon #leplusdrole
Contribution le : 30/07 08:46:26
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #3
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3812
Karma: 6023
|
Conçu pour faire de la musique contemporaine de merde. Des bruits bizarres quoi...
Contribution le : 30/07 09:28:45
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #4
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21261
Karma: 8854
|
Je préfère la deuxième vidéo. Ça paraît plus riche comme musique.
Contribution le : 30/07 09:38:08
|Signaler