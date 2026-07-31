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Daniellou
Magnifique plongeon
 4  #1
Membre Premium
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Karma: 6227
sauf que y'a pas de fond

Contribution le : 30/07 08:14:19
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Meph974
Re: Magnifique plongeon
 0  #2
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Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Karma: 814
Même accident que pour grand corps malade, ca peu être dangereux, la au moins pas aussi dure qu'une piscine enfin j'espère, si y a des cailloux ou corail ca peu piquer aussi.

Contribution le : 30/07 22:16:02
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JackVance
Re: Magnifique plongeon
 1  #3
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Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Elle a vraiment touché le fond celle-là...

Contribution le : 31/07 05:56:05
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alfosynchro
Re: Magnifique plongeon
 0  #4
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8855
@JackVance
Elle a dû se dire : "Dans l'fond, j'suis pas si con !"
Et puis, si en fait...

Contribution le : 31/07 08:07:15

Edité par alfosynchro sur 31/7/2026 21:21:23
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Lantiponner
Re: Magnifique plongeon
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Karma: 709
Je n'arrive vraiment pas à comprendre qu'on puisse commettre ce genre d'erreur. Ne pas vérifier la profondeur ou ce qu'il y a en dessous avant de plonger est un grand mystère pour moi.

Contribution le : 31/07 09:54:01
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JackVance
Re: Magnifique plongeon
 0  #6
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Karma: 1189
@alfosynchro 🤦‍♂️😂

Contribution le : 31/07 17:11:37
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