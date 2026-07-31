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Daniellou Magnifique plongeon 4 #1

Membre Premium Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 3006 Karma: 6227 sauf que y'a pas de fond

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 30/07 08:14:19

Meph974 Re: Magnifique plongeon 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1475 Karma: 814 Même accident que pour grand corps malade, ca peu être dangereux, la au moins pas aussi dure qu'une piscine enfin j'espère, si y a des cailloux ou corail ca peu piquer aussi.

Contribution le : 30/07 22:16:02

JackVance Re: Magnifique plongeon 1 #3

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1205 Karma: 1189 Elle a vraiment touché le fond celle-là...

Contribution le : 31/07 05:56:05

alfosynchro Re: Magnifique plongeon 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21268 Karma: 8855 @JackVance

Elle a dû se dire : "Dans l'fond, j'suis pas si con !"

Et puis, si en fait...

Contribution le : 31/07 08:07:15

Edité par alfosynchro sur 31/7/2026 21:21:23



Lantiponner Re: Magnifique plongeon 0 #5

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 848 Karma: 709 Je n'arrive vraiment pas à comprendre qu'on puisse commettre ce genre d'erreur. Ne pas vérifier la profondeur ou ce qu'il y a en dessous avant de plonger est un grand mystère pour moi.

Contribution le : 31/07 09:54:01

JackVance Re: Magnifique plongeon 0 #6

Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 1205 Karma: 1189 alfosynchro

Contribution le : 31/07 17:11:37