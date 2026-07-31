|Daniellou
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Magnifique plongeon
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4 #1
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Membre Premium
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sauf que y'a pas de fond
Contribution le : 30/07 08:14:19
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|Meph974
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Même accident que pour grand corps malade, ca peu être dangereux, la au moins pas aussi dure qu'une piscine enfin j'espère, si y a des cailloux ou corail ca peu piquer aussi.
Contribution le : 30/07 22:16:02
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|JackVance
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1 #3
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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Elle a vraiment touché le fond celle-là...
Contribution le : 31/07 05:56:05
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|alfosynchro
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0 #4
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@JackVance
Elle a dû se dire : "Dans l'fond, j'suis pas si con !"
Et puis, si en fait...
Contribution le : 31/07 08:07:15
Edité par alfosynchro sur 31/7/2026 21:21:23
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|Lantiponner
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0 #5
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Membre Premium
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Je n'arrive vraiment pas à comprendre qu'on puisse commettre ce genre d'erreur. Ne pas vérifier la profondeur ou ce qu'il y a en dessous avant de plonger est un grand mystère pour moi.
Contribution le : 31/07 09:54:01
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|JackVance
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0 #6
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Je suis accro
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@alfosynchro
Contribution le : 31/07 17:11:37
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