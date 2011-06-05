Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques [Résolu]
|alfosynchro
|
Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques [Résolu]
|
1 #1
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
|
Bonjour !
Pouvez vous m'aider à retrouver la vidéo dont j'ai extrait cette saisie d'écran ?
Merci par avance !
Contribution le : 30/07 09:29:32
|Signaler
|blahmeuh
|
1 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2246
Karma: 567
|
Contribution le : 30/07 10:47:20
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
|
Mercii @blahmeuh !!
Contribution le : 30/07 12:06:21
|Signaler