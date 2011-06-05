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alfosynchro Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques [Résolu] 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21273 Karma: 8857

Pouvez vous m'aider à retrouver la vidéo dont j'ai extrait cette saisie d'écran ?

Merci par avance !



Bonjour !Pouvez vous m'aider à retrouver la vidéo dont j'ai extrait cette saisie d'écran ?Merci par avance !

Contribution le : 30/07 09:29:32