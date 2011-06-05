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alfosynchro
Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques [Résolu]
 1  #1
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
Bonjour !
Pouvez vous m'aider à retrouver la vidéo dont j'ai extrait cette saisie d'écran ?
Merci par avance !


Contribution le : 30/07 09:29:32
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blahmeuh
Re: Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2246
Karma: 567
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic251859.html

Contribution le : 30/07 10:47:20
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alfosynchro
Re: Vidéo présentant une technique pour ne pas perdre sa femme dans les boutiques
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
Mercii @blahmeuh !!

Contribution le : 30/07 12:06:21
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