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Bricci
Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3316
Karma: 11536

https://instagram.com/p/DbZbL9fJwCG

Et ne laisse pas indifférents les spectateurs de cette scène olé olé

Contribution le : 30/07 14:02:43
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Wiliwilliam
Re: Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
 2  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21424
Elle a rentabilisé son voyage en avion en faisant 3 vidéos instagram.

J'ose même pas imaginer l'état de ta home page sur instagram vu ce que tu nous partages 😅

Contribution le : 30/07 14:39:28
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Bricci
Re: Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3316
Karma: 11536
@Wiliwilliam Boooohhh c’est pas si terrible que ça… 😉

Contribution le : 30/07 17:30:26
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zanatany
Re: Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
 0  #4
Je viens d'arriver
Inscrit: 24/07 11:14:36
Post(s): 8
Ce n'est pkus "Koreus.com" , mais ça devient :" Koreus X"

Dommage

Contribution le : 31/07 10:44:03
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zanatany
Re: Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
 0  #5
Je viens d'arriver
Inscrit: 24/07 11:14:36
Post(s): 8
Olé olé ?

NON! C'est juste VULGAIRE.....

Contribution le : 31/07 15:42:02
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