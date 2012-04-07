|Bricci
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Un couple se dit au revoir de manière… étonnante !
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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https://instagram.com/p/DbZbL9fJwCG
Et ne laisse pas indifférents les spectateurs de cette scène olé olé
Contribution le : 30/07 14:02:43
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|Wiliwilliam
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2 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Elle a rentabilisé son voyage en avion en faisant 3 vidéos instagram.
J'ose même pas imaginer l'état de ta home page sur instagram vu ce que tu nous partages
Contribution le : 30/07 14:39:28
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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@Wiliwilliam Boooohhh c’est pas si terrible que ça…
Contribution le : 30/07 17:30:26
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|zanatany
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0 #4
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Je viens d'arriver
Inscrit: 24/07 11:14:36
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Ce n'est pkus "Koreus.com" , mais ça devient :" Koreus X"
Dommage
Contribution le : 31/07 10:44:03
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|zanatany
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0 #5
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Je viens d'arriver
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Olé olé ?
NON! C'est juste VULGAIRE.....
Contribution le : 31/07 15:42:02
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