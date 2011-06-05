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vivaberthaga
topic unique (ou pas) sur les medias
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
je n'arrive pas à mettre la souris sur un topic du bar qui parle des médias. Si ça parle à quelqu'un... merci.

Contribution le : 30/07 15:14:23
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Wiliwilliam
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
Citation :

@vivaberthaga a écrit:
qui parle des médias.


La discussion tournait autour de tous les médias? ou juste les médias d'information? grosso merdo c'était un débat sur quoi dedans?

Contribution le : 30/07 15:26:27
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alfosynchro
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
@vivaberthaga
Tu as une idée sur l'époque où tu l'as vu la dernière fois ?

Contribution le : 30/07 15:58:46
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vivaberthaga
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
@Wiliwilliam Il me semble que c'est toi qui l'a crée, ça parlait d'infos. Je cherche un graphique d'Acrimed que j'y avais posté.
@alfosynchro Pas vraiment (entre 2 et 5 ans) je dirais.

Edit : pardon pour le dérangement, j'ai retrouvé le post mais l'image n'est plus accessible. Tant pis.
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic192047-20.html#forumpost2764857

Contribution le : 30/07 21:29:38
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Wiliwilliam
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
@vivaberthaga ça?


(Actualisé à l'année 2025, mais c'est déjà hors de propos parce que de nouveaux médias économiques ont été rachetés récemment)

Contribution le : 30/07 22:43:27
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vivaberthaga
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #6
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
@Wiliwilliam oui mais justement je cherchais une version plus ancienne, pour voir les changements

Contribution le : 30/07 22:45:29
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Wiliwilliam
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #7
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
@vivaberthaga
2016

Contribution le : 30/07 22:48:19
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vivaberthaga
Re: topic unique (ou pas) sur les medias
 0  #8
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
@Wiliwilliam merci! il y a encore Tapie 😃

Contribution le : 30/07 22:54:36
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