|vivaberthaga
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topic unique (ou pas) sur les medias
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
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je n'arrive pas à mettre la souris sur un topic du bar qui parle des médias. Si ça parle à quelqu'un... merci.
Contribution le : 30/07 15:14:23
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
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Citation :
La discussion tournait autour de tous les médias? ou juste les médias d'information? grosso merdo c'était un débat sur quoi dedans?
Contribution le : 30/07 15:26:27
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
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@vivaberthaga
Tu as une idée sur l'époque où tu l'as vu la dernière fois ?
Contribution le : 30/07 15:58:46
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|vivaberthaga
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
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@Wiliwilliam Il me semble que c'est toi qui l'a crée, ça parlait d'infos. Je cherche un graphique d'Acrimed que j'y avais posté.
@alfosynchro Pas vraiment (entre 2 et 5 ans) je dirais.
Edit : pardon pour le dérangement, j'ai retrouvé le post mais l'image n'est plus accessible. Tant pis.
https://www.koreus.com/modules/newbb/topic192047-20.html#forumpost2764857
Contribution le : 30/07 21:29:38
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|Wiliwilliam
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0 #5
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
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@vivaberthaga ça?
(Actualisé à l'année 2025, mais c'est déjà hors de propos parce que de nouveaux médias économiques ont été rachetés récemment)
Contribution le : 30/07 22:43:27
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|vivaberthaga
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0 #6
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
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@Wiliwilliam oui mais justement je cherchais une version plus ancienne, pour voir les changements
Contribution le : 30/07 22:45:29
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|Wiliwilliam
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0 #7
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
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Contribution le : 30/07 22:48:19
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|vivaberthaga
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3917
Karma: 3902
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@Wiliwilliam merci! il y a encore Tapie
Contribution le : 30/07 22:54:36
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