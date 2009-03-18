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Kilroy1
Street art
 7  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22516
Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1v65gib

Contribution le : 30/07 19:53:01
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FMJ65
Re: Street art
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17991
Karma: 7635
Classe ! Je ne connaissais pas la technique de la perche télescopique pour avoir le recul nécessaire pour la perspective.

Contribution le : 30/07 20:13:52
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Chrys77
Re: Street art
 0  #3
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5085
Karma: 3546
Magnifique !

Contribution le : 31/07 09:52:50
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