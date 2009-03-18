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Kilroy1 Street art 7 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22516 Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1v65gib

Contribution le : 30/07 19:53:01

FMJ65 Re: Street art 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 17991 Karma: 7635 Classe ! Je ne connaissais pas la technique de la perche télescopique pour avoir le recul nécessaire pour la perspective.

Contribution le : 30/07 20:13:52

Chrys77 Re: Street art 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 18/03/2009 13:02 Post(s): 5085 Karma: 3546 Magnifique !

Contribution le : 31/07 09:52:50