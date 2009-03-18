|Kilroy1
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Street art
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7 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : 30/07 19:53:01
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Classe ! Je ne connaissais pas la technique de la perche télescopique pour avoir le recul nécessaire pour la perspective.
Contribution le : 30/07 20:13:52
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|Chrys77
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0 #3
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Magnifique !
Contribution le : 31/07 09:52:50
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