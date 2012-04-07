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Wiliwilliam
Assistant de couple
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425



🫠🫠🫠🫠

Contribution le : 30/07 21:05:37
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blahmeuh
Re: Assistant de couple
 2  #2
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2246
Karma: 567
on en est vraiment rendu à là ? 🤔

Contribution le : 30/07 21:49:53
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Gog077
Re: Assistant de couple
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
C'est une vraie pub pour un vrai truc ? Si c'est le cas c'est chaud...

Contribution le : 30/07 22:27:54
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Wiliwilliam
Re: Assistant de couple
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 41673
Karma: 21425
C'est l'enfer oui...

Contribution le : 30/07 22:44:50
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Lantiponner
Re: Assistant de couple
 0  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
Mais surtout, pourquoi Orchid est-elle capable de dire à sa conjointe qu'il pense avoir tout préparé seul ? Y a pas une fuite de données privées là ? Õ_õ

Contribution le : 30/07 23:18:12
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