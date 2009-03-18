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Communauté



domi13180
Même les chauves utilisent un peigne
 5  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2031
Karma: 5551

https://www.reddit.com/comments/1vaz3lj

Contribution le : 30/07 22:29:29
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alfosynchro
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
C'est une technique sophrologique pour provoquer la repousse des cheveux...

Contribution le : 30/07 22:36:16
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blahmeuh
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 2247
Karma: 567
Mémoire musculaire

Contribution le : 30/07 22:46:45
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domi13180
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 1  #4
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2031
Karma: 5551
Pratique pour se gratter la tête.

Contribution le : 31/07 00:13:21
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Lantiponner
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 1  #5
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
Soit il se gratte la tête, soit il fait ça pour la vidéo, soit il a un soucis.

Contribution le : 31/07 00:32:08
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Gog077
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 2  #6
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2798
Karma: 1567
Citation :

@blahmeuh a écrit:
Mémoire musculaire

À défaut de se souvenir qu'il n'a plus de cheveux...

Contribution le : 31/07 01:38:52
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Meph974
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 1  #7
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
Il a déjà cheveux très fin du coup on les vois pas de loin c'est tout.

Contribution le : 31/07 09:46:57
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Chrys77
Re: Même les chauves utilisent un peigne
 0  #8
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5087
Karma: 3546
Quelqu'un venait de lui répondre : "tu peux toujours te gratter"..

Contribution le : 31/07 09:48:49
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