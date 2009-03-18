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domi13180 Même les chauves utilisent un peigne 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2031 Karma: 5551

https://www.reddit.com/comments/1vaz3lj

Contribution le : 30/07 22:29:29

alfosynchro Re: Même les chauves utilisent un peigne 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21273 Karma: 8857 C'est une technique sophrologique pour provoquer la repousse des cheveux...

Contribution le : 30/07 22:36:16

Lantiponner Re: Même les chauves utilisent un peigne 1 #5

Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711 Soit il se gratte la tête, soit il fait ça pour la vidéo, soit il a un soucis.

Contribution le : 31/07 00:32:08

Gog077 Re: Même les chauves utilisent un peigne 2 #6

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2798 Karma: 1567

@blahmeuh a écrit:

Mémoire musculaire

À défaut de se souvenir qu'il n'a plus de cheveux... Citation :À défaut de se souvenir qu'il n'a plus de cheveux...

Contribution le : 31/07 01:38:52

Meph974 Re: Même les chauves utilisent un peigne 1 #7

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1476 Karma: 814 Il a déjà cheveux très fin du coup on les vois pas de loin c'est tout.

Contribution le : 31/07 09:46:57