|domi13180
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Même les chauves utilisent un peigne
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5 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Karma: 5551
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Contribution le : 30/07 22:29:29
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8857
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C'est une technique sophrologique pour provoquer la repousse des cheveux...
Contribution le : 30/07 22:36:16
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|blahmeuh
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Mémoire musculaire
Contribution le : 30/07 22:46:45
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|domi13180
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1 #4
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Pratique pour se gratter la tête.
Contribution le : 31/07 00:13:21
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|Lantiponner
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1 #5
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Soit il se gratte la tête, soit il fait ça pour la vidéo, soit il a un soucis.
Contribution le : 31/07 00:32:08
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|Gog077
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2 #6
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Citation :
À défaut de se souvenir qu'il n'a plus de cheveux...
Contribution le : 31/07 01:38:52
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|Meph974
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1 #7
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Il a déjà cheveux très fin du coup on les vois pas de loin c'est tout.
Contribution le : 31/07 09:46:57
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|Chrys77
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0 #8
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Quelqu'un venait de lui répondre : "tu peux toujours te gratter"..
Contribution le : 31/07 09:48:49
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