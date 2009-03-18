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domi13180 Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2023 12:29 Post(s): 2031 Karma: 5551

https://www.reddit.com/comments/1vas965

Contribution le : 30/07 23:13:39

alfosynchro Re: Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 21273 Karma: 8857 Et comment ils ont fait, avec ces images, pour savoir qu'il pèse 11 000 livres ? Si ça s'trouve il ne sait même pas lire !!

Contribution le : 31/07 02:27:53