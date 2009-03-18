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domi13180
Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 2031
Karma: 5551

https://www.reddit.com/comments/1vas965

Contribution le : 30/07 23:13:39
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alfosynchro
Re: Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
 1  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
Et comment ils ont fait, avec ces images, pour savoir qu'il pèse 11 000 livres ? Si ça s'trouve il ne sait même pas lire !!

Contribution le : 31/07 02:27:53
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Loom-
Re: Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 11255
Karma: 4807
@alfosynchro

A la louche a l'oeil ça se voit quand même .

Ahah.

Contribution le : 31/07 08:58:26
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MYRRZINN
Re: Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3815
Karma: 6027
@alfosynchro
Un éléphant ça trompe énormément !

Contribution le : 31/07 09:20:08
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Chrys77
Re: Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
 0  #5
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5087
Karma: 3546
Mais que fait cet éléphant errant sans son collier ? 🙂

Contribution le : 31/07 09:50:48
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