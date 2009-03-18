Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
|domi13180
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Au Sri Lanka un scootériste se fait courser par un éléphant
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 06/08/2023 12:29
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Contribution le : 30/07 23:13:39
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|alfosynchro
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1 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et comment ils ont fait, avec ces images, pour savoir qu'il pèse 11 000 livres ? Si ça s'trouve il ne sait même pas lire !!
Contribution le : 31/07 02:27:53
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|Loom-
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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@alfosynchro
A la louche a l'oeil ça se voit quand même .
Ahah.
Contribution le : 31/07 08:58:26
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
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@alfosynchro
Un éléphant ça trompe énormément !
Contribution le : 31/07 09:20:08
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|Chrys77
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0 #5
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Mais que fait cet éléphant errant sans son collier ?
Contribution le : 31/07 09:50:48
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