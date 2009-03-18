|Lantiponner
|
Deux requins marteaux s'enfuient...
|
3 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
|
https://www.reddit.com/comments/1v8sflm
... quand ils repèrent deux orques se balader près d'eux.
Des études de terrain on montré que les grands requins blancs fuient les orques dès qu'ils les voient, parfois pour de longues périodes (ils peuvent quitter un lieu pendant une année entière avant d'y retourner quand ils ont croisé des orques). Exemple avec l'étude des îles Farallon menée par Salvador Jorgensen et publiée dans Nature en 2019.
Le requin marteau étant connu pour être assez timide et farouche, il n'est pas étonnant qu'il fuie aussi.^^
Contribution le : 31/07 00:10:36
|Signaler
|alfosynchro
|
1 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
|
Pourquoi il gueule comme ça ? Il les a fait fuir !!
Contribution le : 31/07 02:22:29
|Signaler
|Lantiponner
|
0 #3
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
|
@alfosynchro
Huhu, pas vraiment. Les orques n'en ont pas grand chose à faire d'un plongeur qui fait "woooo" dans son détendeur.
Et honnêtement, si tu tombes sur ce genre de scène, tu peux difficilement retenir une réaction bruyante de surprise, parfois même pour appeler tes collègues de palanquée pour leur montrer (alors que tu sais très bien au fond de toi que s'il sont à quelques mètres de toi ils ne t'entendent pas gueuler^^).
Contribution le : 31/07 09:51:56
|Signaler
|Chrys77
|
0 #4
|
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5087
Karma: 3546
|
Complétement marteau ce requin !
Contribution le : 31/07 09:54:42
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #5
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21273
Karma: 8857
|
@Lantiponner
Pourtant le son ça porte bien dans l'eau, non ?
Je me rappelle une fois, je nageais dans un lac et j'ai eu l'impression qu'un bateau à moteur passait à proximité, mais en ressortant la tête de l'eau j'ai pu constater qu'il était loin.
Contribution le : 31/07 10:41:50
|Signaler
|Lantiponner
|
0 #6
|
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
|
@alfosynchro
Oui c'est vrai, mais le bruit de la respiration dans le détendeur est plus important qu'on ne le pense, il atténue beaucoup la perception des autres sons, surtout s'ils sont faibles. Un humain qui crie dans son milieu naturel s'entend assez bien, le son porte, mais sous l'eau, on est beaucoup moins bon pour propager le son de notre voix : soit tu cries bouche fermée, et dans ce cas le son est très étouffé et peine à être propagé dans l'eau, soit tu cries dans ton détendeur, et dans ce cas le son résonne dans ta bouche et dans le détendeur, mais n'est pas projeté avec autant d'efficacité que dans l'air libre. Même logique avec un tuba.
Pour attirer l'attention de quelqu'un sous l'eau, il vaut mieux faire un bruit métallique, comme donner des coups sur la bouteille avec un objet métallique, ça se propage bien dans l'eau, et ce malgré d'autres bruits ambiants comme la respiration d'un plongeur.
Contribution le : 31/07 11:33:50
|Signaler