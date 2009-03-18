Deux requins marteaux s'enfuient...



Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711

@alfosynchro

Oui c'est vrai, mais le bruit de la respiration dans le détendeur est plus important qu'on ne le pense, il atténue beaucoup la perception des autres sons, surtout s'ils sont faibles. Un humain qui crie dans son milieu naturel s'entend assez bien, le son porte, mais sous l'eau, on est beaucoup moins bon pour propager le son de notre voix : soit tu cries bouche fermée, et dans ce cas le son est très étouffé et peine à être propagé dans l'eau, soit tu cries dans ton détendeur, et dans ce cas le son résonne dans ta bouche et dans le détendeur, mais n'est pas projeté avec autant d'efficacité que dans l'air libre. Même logique avec un tuba.



Pour attirer l'attention de quelqu'un sous l'eau, il vaut mieux faire un bruit métallique, comme donner des coups sur la bouteille avec un objet métallique, ça se propage bien dans l'eau, et ce malgré d'autres bruits ambiants comme la respiration d'un plongeur.

Contribution le : 31/07 11:33:50