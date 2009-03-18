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Kilroy1
Marionnettiste et artiste
 10  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 22517
Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1vbg6nz
Raphaël Gromy est un marionnettiste et artiste de rue français. L'une de ses performances les plus remarquables met en scène une marionnette peignant de véritables œuvres d'art sur des toiles, mêlant ainsi marionnettes, performance en direct et art visuel.

Contribution le : 31/07 11:21:24
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MYRRZINN
Re: Marionnettiste et artiste
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3817
Karma: 6028
Vidéo hélas trop courte.

Contribution le : 31/07 12:45:35
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alfosynchro
Re: Marionnettiste et artiste
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21280
Karma: 8858
Vidéo hélas pas assez longue.

Contribution le : 31/07 12:57:52
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Chrys77
Re: Marionnettiste et artiste
 0  #4
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5093
Karma: 3547
Vidéo qui pourrait être moins courte.

Contribution le : 31/07 14:43:56
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Meph974
Re: Marionnettiste et artiste
 0  #5
Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
Post(s): 1476
Karma: 814
Au vue des dessin au sol il dessine mieux que moi directement. Vidéo trop... courte...

Pour plus de contenu :


Raphaël Gromy et sa marionnette Bob. 🎭✨

Contribution le : 31/07 21:45:43
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Lantiponner
Re: Marionnettiste et artiste
 1  #6
Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 852
Karma: 711
Le théâtre de marionnettes a une puissance que je retrouve peu ailleurs. Le fait de donner vie à des objets me fascine et m'émerveille. Je vous conseille vivement d'aller à un festival de marionnettes si vous n'en avez jamais eu l'occasion. Le plus connu étant celui de Charleville-Mézières (il paraît qu'il est très très bien, mais je n'y suis jamais allé).

Regardez la variété de marionnettes et théâtre d'objets que l'on y trouve :


Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2015



Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025


Et puis le théâtre de marionnettes se prête beaucoup à faire participer les enfants, c'est génial.

Contribution le : 31/07 22:11:43
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