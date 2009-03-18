|Kilroy1
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Marionnettiste et artiste
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10 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1vbg6nz
Raphaël Gromy est un marionnettiste et artiste de rue français. L'une de ses performances les plus remarquables met en scène une marionnette peignant de véritables œuvres d'art sur des toiles, mêlant ainsi marionnettes, performance en direct et art visuel.
Contribution le : 31/07 11:21:24
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Vidéo hélas trop courte.
Contribution le : 31/07 12:45:35
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Vidéo hélas pas assez longue.
Contribution le : 31/07 12:57:52
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|Chrys77
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0 #4
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J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Vidéo qui pourrait être moins courte.
Contribution le : 31/07 14:43:56
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|Meph974
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0 #5
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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Au vue des dessin au sol il dessine mieux que moi directement. Vidéo trop... courte...
Pour plus de contenu :
Raphaël Gromy et sa marionnette Bob.
Contribution le : 31/07 21:45:43
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|Lantiponner
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1 #6
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Membre Premium
Inscrit: 20/05 00:38:03
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Le théâtre de marionnettes a une puissance que je retrouve peu ailleurs. Le fait de donner vie à des objets me fascine et m'émerveille. Je vous conseille vivement d'aller à un festival de marionnettes si vous n'en avez jamais eu l'occasion. Le plus connu étant celui de Charleville-Mézières (il paraît qu'il est très très bien, mais je n'y suis jamais allé).
Regardez la variété de marionnettes et théâtre d'objets que l'on y trouve :
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2015
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025
Et puis le théâtre de marionnettes se prête beaucoup à faire participer les enfants, c'est génial.
Contribution le : 31/07 22:11:43
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