Marionnettiste et artiste



Membre Premium Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 852 Karma: 711

Le théâtre de marionnettes a une puissance que je retrouve peu ailleurs. Le fait de donner vie à des objets me fascine et m'émerveille. Je vous conseille vivement d'aller à un festival de marionnettes si vous n'en avez jamais eu l'occasion. Le plus connu étant celui de Charleville-Mézières (il paraît qu'il est très très bien, mais je n'y suis jamais allé).



Regardez la variété de marionnettes et théâtre d'objets que l'on y trouve :





Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2015







Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025





Et puis le théâtre de marionnettes se prête beaucoup à faire participer les enfants, c'est génial.

Contribution le : 31/07 22:11:43