Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
|Bricci
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Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : 31/07 13:53:24
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|Kilroy1
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4 #2
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"Journaliste" et "cnews" en même temps, ça fait bizarre !
Contribution le : 31/07 15:30:10
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|MYRRZINN
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0 #3
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Ah, ces grands moments de solitudes du direct sur CNews que l'on ne retrouvera jamais dans les bêtisiers des chaînes Bolloré ! Heu, ça existe des chaînes Bolloré qui diffusent des bétisiers ? Ah ben non, y'en a pas. Pasque le bêtisier, il est permanent chez eux. C'est surtout leur gagne pain.
Sauf quand c'est pas drôle et qu'ils disent des conneries judiciairement condamnables.
Contribution le : 31/07 17:04:21
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|Bricci
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0 #4
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@Kilroy1 D’où les guillemets.
Contribution le : 31/07 17:43:04
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|Kilroy1
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0 #5
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@Bricci D'où NOS guillemets alors
Contribution le : 31/07 18:15:43
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|Wiliwilliam
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0 #6
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En plus ça avait l'air très drôle son interview.
Contribution le : 31/07 18:21:33
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|Bricci
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0 #7
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@Kilroy1 C’est vrai. Je t’ai vexé ?
Contribution le : 01/08 00:43:03
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|Kilroy1
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0 #8
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@Bricci Moi, non pourquoi ?
Contribution le : 01/08 07:43:12
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