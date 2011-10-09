

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3817 Karma: 6028

Ah, ces grands moments de solitudes du direct sur CNews que l'on ne retrouvera jamais dans les bêtisiers des chaînes Bolloré ! Heu, ça existe des chaînes Bolloré qui diffusent des bétisiers ? Ah ben non, y'en a pas. Pasque le bêtisier, il est permanent chez eux. C'est surtout leur gagne pain.

Sauf quand c'est pas drôle et qu'ils disent des conneries judiciairement condamnables.

Contribution le : 31/07 17:04:21