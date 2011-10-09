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Bricci
Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 3  #1
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https://instagram.com/p/Dbc2VBoIc1h

Contribution le : 31/07 13:53:24
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Kilroy1
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 4  #2
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"Journaliste" et "cnews" en même temps, ça fait bizarre !

Contribution le : 31/07 15:30:10
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MYRRZINN
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #3
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Ah, ces grands moments de solitudes du direct sur CNews que l'on ne retrouvera jamais dans les bêtisiers des chaînes Bolloré ! Heu, ça existe des chaînes Bolloré qui diffusent des bétisiers ? Ah ben non, y'en a pas. Pasque le bêtisier, il est permanent chez eux. C'est surtout leur gagne pain.
Sauf quand c'est pas drôle et qu'ils disent des conneries judiciairement condamnables.

Contribution le : 31/07 17:04:21
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Bricci
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #4
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@Kilroy1 D’où les guillemets.

Contribution le : 31/07 17:43:04
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Kilroy1
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #5
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@Bricci D'où NOS guillemets alors 😂

Contribution le : 31/07 18:15:43
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Wiliwilliam
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #6
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En plus ça avait l'air très drôle son interview.

Contribution le : 31/07 18:21:33
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Bricci
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #7
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@Kilroy1 C’est vrai. Je t’ai vexé ? 🫪

Contribution le : 01/08 00:43:03
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Kilroy1
Re: Une « journaliste » Cnews croit monter une interview alors qu’elle est en direct
 0  #8
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@Bricci Moi, non pourquoi ?

Contribution le : 01/08 07:43:12
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