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Bricci
Petit pipi en direct live
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 3316
Karma: 11537

https://instagram.com/p/DbYuJZlsjJy

Contribution le : 31/07 14:15:18
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Chrys77
Re: Petit pipi en direct live
 2  #2
J'aime glander ici
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 5093
Karma: 3547
C'est un réflexe chez les pompiers de sortir la lance !

Contribution le : 31/07 14:38:40
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alfosynchro
Re: Petit pipi en direct live
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 21280
Karma: 8858
@Chrys77 tu veux dire :
C'est un réflexe chez les pompiers de sortir la lance le colibri ?!


Nan, je rigole ; il en faut pour faire ce boulot...

Contribution le : 31/07 15:10:59
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MYRRZINN
Re: Petit pipi en direct live
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3817
Karma: 6027
Citation :

@alfosynchro a écrit:
@Chrys77 tu veux dire :
C'est un réflexe chez les pompiers de sortir la lance le colibri ?!


Nan, je rigole ; il en faut pour faire ce boulot...


Pour faire plus de pipi ? A mon avis, faut donner vachement plus à boire aux pompiers. C'est une connerie mais c'est pas faux dans la pratique : bien s'hydrater c'est important.

On est d'accord tous : MERCI à tous les pompiers, les agriculteurs, les bénévoles qui, souvent, en perdent hélas, par des inconsciences civiques et majoritairement criminelles leur vie.

Petite remarque perso que je me dois de faire UN AVERTISSEMENT à toutes les chaînes d'infos en continu : depuis 3 semaines, tous les reportages en direct ne sont consacrés qu'à ça !

Est-ce de bon aloi ? Je ne le pense pas.

Car plus les médias vont en parler, plus ça va inciter des cons criminels à déclencher des incendies pour qu'indirectement via les médias, ils en tirent satisfaction. De s'en vanter sur les réseaux sociaux vidéos à l'appuis en général en affirmant en être l'auteur.

Contribution le : 31/07 16:28:36
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JackVance
Re: Petit pipi en direct live
 2  #5
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 1212
Karma: 1190
Citation :
MYRRZINN a écrit:

Car plus les médias vont en parler, plus ça va inciter des cons criminels à déclencher des incendies pour qu'indirectement via les médias, ils en  tirent satisfaction. De s'en vanter sur les réseaux sociaux vidéos à l'appuis en général en affirmant en être l'auteur.


+1

Contribution le : 31/07 17:41:09
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