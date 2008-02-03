Petit pipi en direct live



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3817 Karma: 6027



@alfosynchro a écrit:

@Chrys77 tu veux dire :

C'est un réflexe chez les pompiers de sortir la lance le colibri ?!





Nan, je rigole ; il en faut pour faire ce boulot...



Pour faire plus de pipi ? A mon avis, faut donner vachement plus à boire aux pompiers. C'est une connerie mais c'est pas faux dans la pratique : bien s'hydrater c'est important.



On est d'accord tous : MERCI à tous les pompiers, les agriculteurs, les bénévoles qui, souvent, en perdent hélas, par des inconsciences civiques et majoritairement criminelles leur vie.



Petite remarque perso que je me dois de faire UN AVERTISSEMENT à toutes les chaînes d'infos en continu : depuis 3 semaines, tous les reportages en direct ne sont consacrés qu'à ça !



Est-ce de bon aloi ? Je ne le pense pas.



Car plus les médias vont en parler, plus ça va inciter des cons criminels à déclencher des incendies pour qu'indirectement via les médias, ils en tirent satisfaction. De s'en vanter sur les réseaux sociaux vidéos à l'appuis en général en affirmant en être l'auteur. Citation :Pour faire plus de pipi ? A mon avis, faut donner vachement plus à boire aux pompiers. C'est une connerie mais c'est pas faux dans la pratique : bien s'hydrater c'est important.On est d'accord tous : MERCI à tous les pompiers, les agriculteurs, les bénévoles qui, souvent, en perdent hélas, par des inconsciences civiques et majoritairement criminelles leur vie.Petite remarque perso que je me dois de faire UN AVERTISSEMENT à toutes les chaînes d'infos en continu : depuis 3 semaines, tous les reportages en direct ne sont consacrés qu'à ça !Est-ce de bon aloi ? Je ne le pense pas.Car plus les médias vont en parler, plus ça va inciter des cons criminels à déclencher des incendies pour qu'indirectement via les médias, ils en tirent satisfaction. De s'en vanter sur les réseaux sociaux vidéos à l'appuis en général en affirmant en être l'auteur.

Contribution le : 31/07 16:28:36