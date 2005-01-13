|Kilroy1
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Rallye radiocommandé
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6 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1vboh3o
Je sais pas où ça été filmé mais sacré circuit
Contribution le : 31/07 15:50:42
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|Gog077
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
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Ça serait marrant de voir les images d'une caméra embarquée.
Contribution le : 31/07 16:15:01
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|Kilroy1
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0 #3
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@Gog077 Je m'étais dit ça sur un écran partagé
Contribution le : 31/07 16:28:08
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Safari cantonné.
Contribution le : 31/07 16:38:36
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|JackVance
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1 #5
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@Kilroy1
Ce se passe à Dvůr Králové nad Labem en Tchéquie.
Safari Cup
Contribution le : 31/07 17:36:21
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|Kilroy1
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0 #6
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@JackVance Merci
Contribution le : 31/07 18:10:58
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0 #7
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Le rêve de beaucoup de gosses.^^ J'aurais pu passer des vacances entières, enfant, sur ce genre de parcours.
Contribution le : 31/07 22:29:34
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|Interfector
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0 #8
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
Je suis surtout étonné que comme pour les drones, ca ne se fasse pas en FPV pour un challenge différent.
Mais peut etre que ca existe en fait.
edit : ca ete fait evidement, mais ca a pas l'air dingue. Contrairement au drone où il y a de l'espace et de la distance, la voiture est elle au sol, avec un champ de vision pourri et des circuits pas adapté et des gens pas habitué a la pratique (j'ai rien trouvé qui montre que ca ai été pratiqué autrement que pour des tests for fun)
Ya plein d'autres videos de gens qui testent, mais rien de mieux. Ici au moins c'est sur un circuit et pas sur un parking ^^
Contribution le : 31/07 22:45:14
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0 #9
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@Interfector
J'ai trouvé ta vidéo super intéressante, je ne trouve pas la vue à la première personne si pourrie. Au contraire, près du sol, la sensation de vitesse est encore plus sensible je trouve. (Par contre effectivement ça doit donner la gerbe à la longue.)
Contribution le : 31/07 22:56:49
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|Dji59
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0 #10
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Je m'installe
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Excellent le circuit de rallye. J'adore
Contribution le : 01/08 07:41:48
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|Interfector
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0 #11
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Je masterise !
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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Citation :
Je pense qu'il y a bcp de contradiction ^^ C'est parce que le champ de vision est reduit qu'il y a un fort effet de vitesse, mais ce champ de vision reduit donne la gerbe et reduit les capacité de conduite (d'ou le fait que je parle de circuit adapté, de distance etc).
Pour le spec c'est cool oui, quand j'ai parlé de champ de vision pourri, je me placais du point de vue du conducteur, je l'ai pas precisé.
Mais encore une fois c'est une histoire que la pratique du fpv est plus adapté au volant, avec des longues distances où la vue 3D n'a pas du tout les memes enjeux. Ici c'est collé from scratch sur une voiture, sans camera et champ de vision adapté, sans circuit adapté. Ca pourrait gagner en confort pour le conducteur je pense ^^
Contribution le : 01/08 08:00:05
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|FMJ65
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1 #12
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Y a niveau !
Contribution le : 01/08 08:37:06
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0 #13
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Membre Premium
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@Interfector
Effectivement, une voiture RC pensée pour la FPV avec un espace de course lui aussi pensé pour, ça doit claquer.
Contribution le : 01/08 14:12:53
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