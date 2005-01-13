Rallye radiocommandé



Je masterise ! Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 2293 Karma: 2383



@Lantiponner a écrit:

@Interfector

J'ai trouvé ta vidéo super intéressante, je ne trouve pas la vue à la première personne si pourrie. Au contraire, près du sol, la sensation de vitesse est encore plus sensible je trouve. (Par contre effectivement ça doit donner la gerbe à la longue.)



Je pense qu'il y a bcp de contradiction ^^ C'est parce que le champ de vision est reduit qu'il y a un fort effet de vitesse, mais ce champ de vision reduit donne la gerbe et reduit les capacité de conduite (d'ou le fait que je parle de circuit adapté, de distance etc).

Pour le spec c'est cool oui, quand j'ai parlé de champ de vision pourri, je me placais du point de vue du conducteur, je l'ai pas precisé.

Mais encore une fois c'est une histoire que la pratique du fpv est plus adapté au volant, avec des longues distances où la vue 3D n'a pas du tout les memes enjeux. Ici c'est collé from scratch sur une voiture, sans camera et champ de vision adapté, sans circuit adapté. Ca pourrait gagner en confort pour le conducteur je pense ^^ Citation :Je pense qu'il y a bcp de contradiction ^^ C'est parce que le champ de vision est reduit qu'il y a un fort effet de vitesse, mais ce champ de vision reduit donne la gerbe et reduit les capacité de conduite (d'ou le fait que je parle de circuit adapté, de distance etc).Pour le spec c'est cool oui, quand j'ai parlé de champ de vision pourri, je me placais du point de vue du conducteur, je l'ai pas precisé.Mais encore une fois c'est une histoire que la pratique du fpv est plus adapté au volant, avec des longues distances où la vue 3D n'a pas du tout les memes enjeux. Ici c'est collé from scratch sur une voiture, sans camera et champ de vision adapté, sans circuit adapté. Ca pourrait gagner en confort pour le conducteur je pense ^^

Contribution le : 01/08 08:00:05