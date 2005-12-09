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Kilroy1 L'art est toujours une question de perspective 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 22517 Karma: 31216

https://www.reddit.com/comments/1vbs3ak

Contribution le : 31/07 17:10:22

Crazy-13 Re: L'art est toujours une question de perspective 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 87659 Karma: 10092 @Meph974 exactement la même réflexion que j'ai eut, ouf, je ne suis pas le seul.

Contribution le : 31/08 23:42:01